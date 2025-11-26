След тежката катастрофа край Пловдив: три жертви, общност в шок и настояване за спешни мерки

Прокуратурата повдигна обвинение на 24-годишния шофьор на камион, причинил тежката катастрофа с три жертви на Околовръстния път на Пловдив, при разклона за село Марково. Според разследващите мъжът е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство. Той е задържан за 72 часа, а книжката му е отнета. В петък прокуратурата ще поиска постоянен арест.
Трагедията се случи в понеделник вечерта, когато камионът навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в лек автомобил, в който пътувало семейството. Трима души загинаха, а 7-годишно момиче остава в кома.
► Местната общност: „Участъкът е капан. Трябват спешни мерки“
Живеещите и работещите в района предупреждават, че трасето е изключително опасно. Според статистиката над 45 000 автомобила дневно преминават оттам, а комбинацията от хлъзгава настилка, недостатъчно пространство и мантинели увеличава риска.
Близък на загиналото семейство разказа пред медиите:
Професионалният шофьор Костадин Щерев обясни колко малко време е нужно, за да настъпи трагедия:
► Мантинелите – опасност вместо защита?
Кметът на Марково, Десислава Терзиева, напомни, че преди години е инициирала подписка за премахване на мантинелите:
По думите ѝ те са попречили автомобилът на семейството да избегне удара. Затова ще бъде започната нова подписка до 10 декември, след което местните са готови на протест и блокиране на шосето.
Представителят на бизнеса Илиян Филипов също настоява за премахване на мантинелите и удвояване на платната. Асен Костов от „Спаси Пловдив“ е поискал информация дали пътят има акт 16, напомняйки, че за това е нужен банкет от поне един метър.
