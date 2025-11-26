След тежката катастрофа край Пловдив: три жертви, общност в шок и настояване за спешни мерки

Прокуратурата повдигна обвинение на 24-годишния шофьор на камион, причинил тежката катастрофа с три жертви на Околовръстния път на Пловдив, при разклона за село Марково. Според разследващите мъжът е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство. Той е задържан за 72 часа, а книжката му е отнета. В петък прокуратурата ще поиска постоянен арест.

Трагедията се случи в понеделник вечерта, когато камионът навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в лек автомобил, в който пътувало семейството. Трима души загинаха, а 7-годишно момиче остава в кома.

► Местната общност: „Участъкът е капан. Трябват спешни мерки“

Живеещите и работещите в района предупреждават, че трасето е изключително опасно. Според статистиката над 45 000 автомобила дневно преминават оттам, а комбинацията от хлъзгава настилка, недостатъчно пространство и мантинели увеличава риска.

Близък на загиналото семейство разказа пред медиите:

„Казват, че шофьорът си търсил телефона и не гледал… 40-тонен камион срещу теб в последната секунда – няма къде да избягаш. Водачът е убиец и не бива да излезе от затвора.“

Професионалният шофьор Костадин Щерев обясни колко малко време е нужно, за да настъпи трагедия:

„При 60–70 км/ч се изминават 37 метра за секунда… Ако водачът се е навел за една секунда, представете си удара.“

Той настоява за четири платна и аварийна лента на Околовръстното.

► Мантинелите – опасност вместо защита?

Кметът на Марково, Десислава Терзиева, напомни, че преди години е инициирала подписка за премахване на мантинелите:

„За пет години преди поставянето им жертвите са били 4, а след това – 8. Това е двойно увеличение.“

По думите ѝ те са попречили автомобилът на семейството да избегне удара. Затова ще бъде започната нова подписка до 10 декември, след което местните са готови на протест и блокиране на шосето.

Представителят на бизнеса Илиян Филипов също настоява за премахване на мантинелите и удвояване на платната.

Асен Костов от „Спаси Пловдив“ е поискал информация дали пътят има акт 16, напомняйки, че за това е нужен банкет от поне един метър.