„Спаси София“ предлага план за 40 нови паркинга за пет години (ВИДЕО)

„София няма повече време за губене – нужни са реални решения за паркирането и ние ги предлагаме“, заявиха Борис Бонев, председател на Спаси София, и Стефан Спасов, член на инженерната комисия, при представянето на новата програма за изграждане на паркинги в столицата. Предложението вече е внесено в Столичния общински съвет.
Бонев и Спасов съобщиха, че екипът им е извършил подробен анализ на над 300 терена в различни райони на София, подходящи за изграждане на подземни, надземни и етажни паркинги. Резултатът е Индикативен списък с локации и петгодишна програма за реалното им изграждане.
Според Спасов целта е в следващите пет години столицата да разполага с 40 нови паркинга с около 13 300 нови паркоместа:
— 31 в кварталите,
— 6 буферни на входовете на града,
— 3 подземни в центъра.
Бонев подчерта, че новата програма цели да прекрати хаотичните и неефективни действия на общината:
Предложението включва създаването на специална комисия, която да отговаря за анализ, приоритизация и подготовка на всички процедури, за да се гарантират прозрачност, ясни срокове и предвидимост за гражданите.
Новите паркоместа ще позволят освобождаване на ключови булеварди от паркирани автомобили, което отваря възможност за по-бърз градски транспорт и повече велоалеи.
Относно депутатския паркинг до „Св. Ал. Невски“, Бонев отбеляза:
По повод публични реплики, отправени към него:
Индикативният бюджет на програмата е 290 млн. лв. за пет години, включващи проектиране, процедури, строителство и модернизация на инфраструктурата.
В заключение от Спаси София заявиха: