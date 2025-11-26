НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 26.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          „Спаси София“ предлага план за 40 нови паркинга за пет години (ВИДЕО)

          0
          35
          „Спаси София“ предлага план за 40 нови паркинга за пет години (ВИДЕО)
          Паркирането в София
          Бонев: София ще разполага с 40 нови паркинга до 5 години
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          София няма повече време за губене – нужни са реални решения за паркирането и ние ги предлагаме“, заявиха Борис Бонев, председател на Спаси София, и Стефан Спасов, член на инженерната комисия, при представянето на новата програма за изграждане на паркинги в столицата. Предложението вече е внесено в Столичния общински съвет.

          - Реклама -

          Бонев и Спасов съобщиха, че екипът им е извършил подробен анализ на над 300 терена в различни райони на София, подходящи за изграждане на подземни, надземни и етажни паркинги. Резултатът е Индикативен списък с локации и петгодишна програма за реалното им изграждане.

          Над 1000 паркоместа в центъра на София са заети от държавни институции Над 1000 паркоместа в центъра на София са заети от държавни институции

          Според Спасов целта е в следващите пет години столицата да разполага с 40 нови паркинга с около 13 300 нови паркоместа:
          31 в кварталите,
          6 буферни на входовете на града,
          3 подземни в центъра.

          „Амбицията ни е в рамките на пет години София да разполага с 40 нови паркинга с около 13 300 нови паркоместа. Има готови разработки за Банишора, Студентски град, Овча купел, Люлин, Сухата река. Проблемът беше липсата на системен подход.“,

          заяви Стефан Спасов.

          Бонев подчерта, че новата програма цели да прекрати хаотичните и неефективни действия на общината:

          „От толкова години резултатът са едва два нови паркинга. С нашата програма оптимизираме целия процес – от проектирането до строителството и поддръжката, за да има реални инвестиции в инфраструктура, която пряко влияе на качеството на живот.“

          Предложението включва създаването на специална комисия, която да отговаря за анализ, приоритизация и подготовка на всички процедури, за да се гарантират прозрачност, ясни срокове и предвидимост за гражданите.

          „Спаси София“: Държавни институции са заели над 1000 паркоместа в центъра на София „Спаси София“: Държавни институции са заели над 1000 паркоместа в центъра на София

          Новите паркоместа ще позволят освобождаване на ключови булеварди от паркирани автомобили, което отваря възможност за по-бърз градски транспорт и повече велоалеи.

          Относно депутатския паркинг до „Св. Ал. Невски“, Бонев отбеляза:

          „Надявам се депутатите да вземат решение узурпираната общинска собственост да бъде върната на града. Изпратил съм писмо до министъра на правосъдието с настояване да се промени наредбата, която позволява на институции да ползват „зони за сигурност“ като безплатни паркинги.“

          По повод публични реплики, отправени към него:

          „Правно-юридическата подготовка на Делян Пеевски по казуса не е на ниво. Изпратих на народните представители конкретни предложения за промени в Правилника на парламента.“

          Бонев: Терзиев изготвя и защитава своята администрация, да го подкрепим Бонев: Терзиев изготвя и защитава своята администрация, да го подкрепим

          Индикативният бюджет на програмата е 290 млн. лв. за пет години, включващи проектиране, процедури, строителство и модернизация на инфраструктурата.

          „Приемането на програмата е задължително, за да бъдат изпълнени предизборните обещания както на Спаси София, така и на екипа на кмета Терзиев.“,

          допълни Бонев.

          В заключение от Спаси София заявиха:

          „Проблемът с паркирането не е нерешим, а нерешаван. Има ясен план, конкретни терени и готовност да се започне веднага. Време е да се строят паркинги.“

          София няма повече време за губене – нужни са реални решения за паркирането и ние ги предлагаме“, заявиха Борис Бонев, председател на Спаси София, и Стефан Спасов, член на инженерната комисия, при представянето на новата програма за изграждане на паркинги в столицата. Предложението вече е внесено в Столичния общински съвет.

          - Реклама -

          Бонев и Спасов съобщиха, че екипът им е извършил подробен анализ на над 300 терена в различни райони на София, подходящи за изграждане на подземни, надземни и етажни паркинги. Резултатът е Индикативен списък с локации и петгодишна програма за реалното им изграждане.

          Над 1000 паркоместа в центъра на София са заети от държавни институции Над 1000 паркоместа в центъра на София са заети от държавни институции

          Според Спасов целта е в следващите пет години столицата да разполага с 40 нови паркинга с около 13 300 нови паркоместа:
          31 в кварталите,
          6 буферни на входовете на града,
          3 подземни в центъра.

          „Амбицията ни е в рамките на пет години София да разполага с 40 нови паркинга с около 13 300 нови паркоместа. Има готови разработки за Банишора, Студентски град, Овча купел, Люлин, Сухата река. Проблемът беше липсата на системен подход.“,

          заяви Стефан Спасов.

          Бонев подчерта, че новата програма цели да прекрати хаотичните и неефективни действия на общината:

          „От толкова години резултатът са едва два нови паркинга. С нашата програма оптимизираме целия процес – от проектирането до строителството и поддръжката, за да има реални инвестиции в инфраструктура, която пряко влияе на качеството на живот.“

          Предложението включва създаването на специална комисия, която да отговаря за анализ, приоритизация и подготовка на всички процедури, за да се гарантират прозрачност, ясни срокове и предвидимост за гражданите.

          „Спаси София“: Държавни институции са заели над 1000 паркоместа в центъра на София „Спаси София“: Държавни институции са заели над 1000 паркоместа в центъра на София

          Новите паркоместа ще позволят освобождаване на ключови булеварди от паркирани автомобили, което отваря възможност за по-бърз градски транспорт и повече велоалеи.

          Относно депутатския паркинг до „Св. Ал. Невски“, Бонев отбеляза:

          „Надявам се депутатите да вземат решение узурпираната общинска собственост да бъде върната на града. Изпратил съм писмо до министъра на правосъдието с настояване да се промени наредбата, която позволява на институции да ползват „зони за сигурност“ като безплатни паркинги.“

          По повод публични реплики, отправени към него:

          „Правно-юридическата подготовка на Делян Пеевски по казуса не е на ниво. Изпратих на народните представители конкретни предложения за промени в Правилника на парламента.“

          Бонев: Терзиев изготвя и защитава своята администрация, да го подкрепим Бонев: Терзиев изготвя и защитава своята администрация, да го подкрепим

          Индикативният бюджет на програмата е 290 млн. лв. за пет години, включващи проектиране, процедури, строителство и модернизация на инфраструктурата.

          „Приемането на програмата е задължително, за да бъдат изпълнени предизборните обещания както на Спаси София, така и на екипа на кмета Терзиев.“,

          допълни Бонев.

          В заключение от Спаси София заявиха:

          „Проблемът с паркирането не е нерешим, а нерешаван. Има ясен план, конкретни терени и готовност да се започне веднага. Време е да се строят паркинги.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Гуцанов: 1/4 от пенсионерите ще вземат коледните добавки от 120 лева (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Всеки четвърти пенсионер у нас ще получи коледна добавка за предстоящите празници. Това обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на брифинг...
          Политика

          Михайлов с първи подробности: Задържани са съпругата му и счетоводителят му (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов заяви, че съпругата му, счетоводителят му и множество други лица са задържани в рамките на мащабната операция на Антикорупционната...
          Политика

          Правителството смени ръководството на Агенцията за пътна безопасност

          Десислава Димитрова -
          Министерският съвет освободи председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ — Малина Крумова, и назначи временно изпълняващ длъжността. Решението беше взето на днешното заседание на кабинета.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions