„Спаси София“ предлага план за 40 нови паркинга за пет години (ВИДЕО)

„София няма повече време за губене – нужни са реални решения за паркирането и ние ги предлагаме“, заявиха Борис Бонев, председател на Спаси София, и Стефан Спасов, член на инженерната комисия, при представянето на новата програма за изграждане на паркинги в столицата. Предложението вече е внесено в Столичния общински съвет.

Бонев и Спасов съобщиха, че екипът им е извършил подробен анализ на над 300 терена в различни райони на София, подходящи за изграждане на подземни, надземни и етажни паркинги. Резултатът е Индикативен списък с локации и петгодишна програма за реалното им изграждане.

Според Спасов целта е в следващите пет години столицата да разполага с 40 нови паркинга с около 13 300 нови паркоместа:

— 31 в кварталите,

— 6 буферни на входовете на града,

— 3 подземни в центъра.

„Амбицията ни е в рамките на пет години София да разполага с 40 нови паркинга с около 13 300 нови паркоместа. Има готови разработки за Банишора, Студентски град, Овча купел, Люлин, Сухата река. Проблемът беше липсата на системен подход.“, заяви Стефан Спасов.

Бонев подчерта, че новата програма цели да прекрати хаотичните и неефективни действия на общината:

„От толкова години резултатът са едва два нови паркинга. С нашата програма оптимизираме целия процес – от проектирането до строителството и поддръжката, за да има реални инвестиции в инфраструктура, която пряко влияе на качеството на живот.“

Предложението включва създаването на специална комисия, която да отговаря за анализ, приоритизация и подготовка на всички процедури, за да се гарантират прозрачност, ясни срокове и предвидимост за гражданите.

Новите паркоместа ще позволят освобождаване на ключови булеварди от паркирани автомобили, което отваря възможност за по-бърз градски транспорт и повече велоалеи.

Относно депутатския паркинг до „Св. Ал. Невски“, Бонев отбеляза:

„Надявам се депутатите да вземат решение узурпираната общинска собственост да бъде върната на града. Изпратил съм писмо до министъра на правосъдието с настояване да се промени наредбата, която позволява на институции да ползват „зони за сигурност“ като безплатни паркинги.“

По повод публични реплики, отправени към него:

„Правно-юридическата подготовка на Делян Пеевски по казуса не е на ниво. Изпратих на народните представители конкретни предложения за промени в Правилника на парламента.“

Индикативният бюджет на програмата е 290 млн. лв. за пет години, включващи проектиране, процедури, строителство и модернизация на инфраструктурата.

„Приемането на програмата е задължително, за да бъдат изпълнени предизборните обещания както на Спаси София, така и на екипа на кмета Терзиев.“, допълни Бонев.

В заключение от Спаси София заявиха: