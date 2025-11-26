НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 26.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Спорове, протести и натиск от Брюксел бележат второто четене на бюджетите

          1
          123
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване влизат на второ четене в ресорната комисия, а в четвъртък предстои обсъждане и на проекта за държавен бюджет.

          - Реклама -

          Въпреки кратките срокове между двете четения на трите закона, бяха внесени много предложения. Част от тях са от опозиционни партии и включват коледни и великденски добавки за пенсионерите, намаляване на административните щатове, повишаване на прага по ДДС и допълнителни средства за фитосанитарен контрол.

          Йотова: „Този бюджет купува избори, а не развитие“ Йотова: „Този бюджет купува избори, а не развитие“

          Заради несъгласие с фискалната рамка на протест излизат синдикати, част от бизнеса и опозиционни партии.

          Според лидера на ГЕРБ, причината за протестите не бил самият бюджет, а влизането на България в еврозоната:

          „Протестите са хубаво нещо, това е демокрация. Колкото и да се напъват – ще ви вкарам в еврозоната от 1 януари.“

          От опозицията повториха критиките си към плана и обявиха протестна блокада на парламента, подкрепена и от част от работодателските организации.
          Асен Василев заяви:

          Бюджет 2026 влиза във финалната фаза: комисиите започват второ четене Бюджет 2026 влиза във финалната фаза: комисиите започват второ четене

          „Протестът е неполитически. Ще блокираме парламента – хората и бизнесът ще кажат какво мислят.“

          След като Европейската комисия предупреди за възможно несъответствие между планираните приходи и разходи и за риск дефицитът да надхвърли 3%, опозицията алармира, а управляващите опитаха да успокоят напрежението.

          Асен Василев коментира:

          „ЕК казва, че бюджетът лъже. Финансовото министерство лъже, че дефицитът ще е 3%.“

          OФИЦИАЛНО: Парламентът прие на първо четене бюджет 2026 OФИЦИАЛНО: Парламентът прие на първо четене бюджет 2026

          Лидерът на „Възраждане“ Костадинов добави, че управляващите нямат яснота откъде ще осигурят средствата.

          От своя страна Бойко Борисов заяви, че ЕК не отправя критика, а само цитира данни, и допълни:

          „Когато получим дерогацията за отбраната, дефицитът пада на 2,7%.“

          Бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване влизат на второ четене в ресорната комисия, а в четвъртък предстои обсъждане и на проекта за държавен бюджет.

          - Реклама -

          Въпреки кратките срокове между двете четения на трите закона, бяха внесени много предложения. Част от тях са от опозиционни партии и включват коледни и великденски добавки за пенсионерите, намаляване на административните щатове, повишаване на прага по ДДС и допълнителни средства за фитосанитарен контрол.

          Йотова: „Този бюджет купува избори, а не развитие“ Йотова: „Този бюджет купува избори, а не развитие“

          Заради несъгласие с фискалната рамка на протест излизат синдикати, част от бизнеса и опозиционни партии.

          Според лидера на ГЕРБ, причината за протестите не бил самият бюджет, а влизането на България в еврозоната:

          „Протестите са хубаво нещо, това е демокрация. Колкото и да се напъват – ще ви вкарам в еврозоната от 1 януари.“

          От опозицията повториха критиките си към плана и обявиха протестна блокада на парламента, подкрепена и от част от работодателските организации.
          Асен Василев заяви:

          Бюджет 2026 влиза във финалната фаза: комисиите започват второ четене Бюджет 2026 влиза във финалната фаза: комисиите започват второ четене

          „Протестът е неполитически. Ще блокираме парламента – хората и бизнесът ще кажат какво мислят.“

          След като Европейската комисия предупреди за възможно несъответствие между планираните приходи и разходи и за риск дефицитът да надхвърли 3%, опозицията алармира, а управляващите опитаха да успокоят напрежението.

          Асен Василев коментира:

          „ЕК казва, че бюджетът лъже. Финансовото министерство лъже, че дефицитът ще е 3%.“

          OФИЦИАЛНО: Парламентът прие на първо четене бюджет 2026 OФИЦИАЛНО: Парламентът прие на първо четене бюджет 2026

          Лидерът на „Възраждане“ Костадинов добави, че управляващите нямат яснота откъде ще осигурят средствата.

          От своя страна Бойко Борисов заяви, че ЕК не отправя критика, а само цитира данни, и допълни:

          „Когато получим дерогацията за отбраната, дефицитът пада на 2,7%.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Гуцанов: 1/4 от пенсионерите ще вземат коледните добавки от 120 лева

          Никола Павлов -
          Всеки четвърти пенсионер у нас ще получи коледна добавка за предстоящите празници. Това обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на брифинг...
          Общество

          „Спаси София“ предлага план за 40 нови паркинга за пет години

          Десислава Димитрова -
          „София няма повече време за губене – нужни са реални решения за паркирането и ние ги предлагаме“, заявиха Борис Бонев, председател на Спаси София, и Стефан Спасов, член на инженерната комисия, при представянето на новата програма за изграждане на паркинги в столицата.
          Политика

          Михайлов с първи подробности: Задържани са съпругата му и счетоводителят му

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов заяви, че съпругата му, счетоводителят му и множество други лица са задържани в рамките на мащабната операция на Антикорупционната...

          1 коментар

          1. Журналисти/от наричани от наглецът Борисов -мисирки /попитайте банския Бей-върнали партийният билет, как ще опише участието си във Възродителния процес у тогава си задайте въпроса,кой е той.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions