Спорове, протести и натиск от Брюксел бележат второто четене на бюджетите

Бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване влизат на второ четене в ресорната комисия, а в четвъртък предстои обсъждане и на проекта за държавен бюджет.
Въпреки кратките срокове между двете четения на трите закона, бяха внесени много предложения. Част от тях са от опозиционни партии и включват коледни и великденски добавки за пенсионерите, намаляване на административните щатове, повишаване на прага по ДДС и допълнителни средства за фитосанитарен контрол.
Заради несъгласие с фискалната рамка на протест излизат синдикати, част от бизнеса и опозиционни партии.
Според лидера на ГЕРБ, причината за протестите не бил самият бюджет, а влизането на България в еврозоната:
От опозицията повториха критиките си към плана и обявиха протестна блокада на парламента, подкрепена и от част от работодателските организации. Асен Василев заяви:
След като Европейската комисия предупреди за възможно несъответствие между планираните приходи и разходи и за риск дефицитът да надхвърли 3%, опозицията алармира, а управляващите опитаха да успокоят напрежението.
Асен Василев коментира:
Лидерът на „Възраждане“ Костадинов добави, че управляващите нямат яснота откъде ще осигурят средствата.
От своя страна Бойко Борисов заяви, че ЕК не отправя критика, а само цитира данни, и допълни:
