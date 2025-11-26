Спорове, протести и натиск от Брюксел бележат второто четене на бюджетите

Бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване влизат на второ четене в ресорната комисия, а в четвъртък предстои обсъждане и на проекта за държавен бюджет.

Въпреки кратките срокове между двете четения на трите закона, бяха внесени много предложения. Част от тях са от опозиционни партии и включват коледни и великденски добавки за пенсионерите, намаляване на административните щатове, повишаване на прага по ДДС и допълнителни средства за фитосанитарен контрол.

Заради несъгласие с фискалната рамка на протест излизат синдикати, част от бизнеса и опозиционни партии.

Според лидера на ГЕРБ, причината за протестите не бил самият бюджет, а влизането на България в еврозоната:

„Протестите са хубаво нещо, това е демокрация. Колкото и да се напъват – ще ви вкарам в еврозоната от 1 януари.“

От опозицията повториха критиките си към плана и обявиха протестна блокада на парламента, подкрепена и от част от работодателските организации.

Асен Василев заяви:

„Протестът е неполитически. Ще блокираме парламента – хората и бизнесът ще кажат какво мислят.“

След като Европейската комисия предупреди за възможно несъответствие между планираните приходи и разходи и за риск дефицитът да надхвърли 3%, опозицията алармира, а управляващите опитаха да успокоят напрежението.

Асен Василев коментира:

„ЕК казва, че бюджетът лъже. Финансовото министерство лъже, че дефицитът ще е 3%.“

Лидерът на „Възраждане“ Костадинов добави, че управляващите нямат яснота откъде ще осигурят средствата.

От своя страна Бойко Борисов заяви, че ЕК не отправя критика, а само цитира данни, и допълни: