Тайван обяви 40 млрд. долара нови военни разходи, за да възпира Китай

Тайванският президент Лай Чин-те обяви, че правителството му ще предложи допълнителни 40 млрд. долара за отбрана през следващите осем години, за да укрепи защитата на острова срещу евентуална китайска инвазия.

През последното десетилетие Тайван вече значително увеличи военния си бюджет, но администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп настоява страната да засили още усилията си. Според Лай тайванските въоръжени сили се стремят да достигнат „високо ниво“ на съвместна бойна готовност до 2027 г. – година, която според американски официални лица може да бъде ключова за потенциален китайски опит за нападение.

„Крайната цел е да се изградят способности, които да защитят демократичен Тайван завинаги,“ заяви Лай на пресконференция в Тайпе.



Новите средства ще бъдат насочени към закупуване на модерно американско оръжие и укрепване на асиметричните отбранителни способности на острова. Пратеникът на САЩ в Тайван приветства инициативата и призова местните партии да постигнат единство по въпроса.

Изявлението идва на фона на растящо регионално напрежение, включително дипломатически спор между Токио и Пекин, след като японският премиер Санае Такаичи намекна, че Япония може да се намеси военно, ако Китай атакува Тайван.

Лай подчерта, че планът няма връзка с текущите митнически преговори със САЩ, а има за цел да изпрати ясен сигнал към Пекин, че използването на сила ще бъде високо рисково и скъпо.

По-рано този месец Вашингтон одобри първата си оръжейна продажба към Тайван след завръщането на Тръмп в Белия дом – компоненти и части за 330 млн. долара.