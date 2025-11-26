НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 26.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Тайван вдига армията в бърза готовност на фона на заплахи от Китай

          0
          20
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Тайванските въоръжени сили планират да постигнат „високо ниво“ на бойна готовност до 2027 г., за да възпират евентуални действия на Пекин. Това заяви президентът на острова Лай Чинг-дъ.

          - Реклама -

          Планът включва мащабна модернизация и инвестиции на стойност 40 млрд. долара, насочени към укрепване на отбранителните способности и подобряване на оперативната подготовка.

          Американски представители от години посочват 2027 г. като потенциален момент, в който Китай може да се опита да нахлуе в Тайван – сценарий, подхранван от амбицията на Пекин, който разглежда острова като част от своята територия и не крие възможността за насилствена анексия.

          Тайванските въоръжени сили планират да постигнат „високо ниво“ на бойна готовност до 2027 г., за да възпират евентуални действия на Пекин. Това заяви президентът на острова Лай Чинг-дъ.

          - Реклама -

          Планът включва мащабна модернизация и инвестиции на стойност 40 млрд. долара, насочени към укрепване на отбранителните способности и подобряване на оперативната подготовка.

          Американски представители от години посочват 2027 г. като потенциален момент, в който Китай може да се опита да нахлуе в Тайван – сценарий, подхранван от амбицията на Пекин, който разглежда острова като част от своята територия и не крие възможността за насилствена анексия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Блумбърг“: Вашингтон и Москва изготвили заедно мирен план за Украйна

          Георги Петров -
          Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф е участвал в подготвянето на общ план с руски представители за прекратяване на войната в Украйна, съобщава „Блумбърг“,...
          Политика

          Москва цели 95% „руска идентичност“ до 2036 г. в анексираните украински региони

          Георги Петров -
          Руският президент Владимир Путин подписа нов документ – „Стратегия на националната политика на Русия до 2036 г.“, който поставя за цел засилване на руската...
          Политика

          Тръмп: Близо сме до сключването на споразумение за прекратяване на войната в Украйна

          Владимир Висоцки -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че споразумението между Украйна и Русия е „много близо“, но европейските лидери се отнесоха скептично. Тръмп, видимо разочарован от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions