Тайван вдига армията в бърза готовност на фона на заплахи от Китай

Тайванските въоръжени сили планират да постигнат „високо ниво“ на бойна готовност до 2027 г., за да възпират евентуални действия на Пекин. Това заяви президентът на острова Лай Чинг-дъ.
Планът включва мащабна модернизация и инвестиции на стойност 40 млрд. долара, насочени към укрепване на отбранителните способности и подобряване на оперативната подготовка.
Американски представители от години посочват 2027 г. като потенциален момент, в който Китай може да се опита да нахлуе в Тайван – сценарий, подхранван от амбицията на Пекин, който разглежда острова като част от своята територия и не крие възможността за насилствена анексия.
