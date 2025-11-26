НА ЖИВО
          Тръмп: Близо сме до сключването на споразумение за прекратяване на войната в Украйна

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че споразумението между Украйна и Русия е „много близо“, но европейските лидери се отнесоха скептично.

          Тръмп, видимо разочарован от неуспеха си да изпълни предизборното си обещание от миналата година, че може бързо да сложи край на войната, каза: „Много сме близо до споразумение“.

          Първоначалният план на САЩ, който беше силно в полза на Русия, беше заменен с друг, който отразява в по-голяма степен интересите на Украйна. Украински представител заяви пред АФП, че новата версия е „значително по-благоприятна“.

          Въпреки това американски представители признаха, че все още остават „деликатни“ въпроси.

          Френският президент Еманюел Макрон попари идеята за бързо решение. Той каза, че „ясно личи липса на желание от страна на Русия“ за прекратяване на огъня или за обсъждане на новото, по-благоприятно за Украйна предложение.

          От края на миналата седмица се водят бурни дискусии, след като представители на Украйна и САЩ се събраха в Женева, за да обсъдят спорния първоначален 28-точков план на Тръмп за разрешаване на кървавия конфликт.

          Последните преговори, в които участваха делегати от САЩ и Русия, се проведоха в Абу Даби, съобщиха американските медии. Лидерите от Коалицията на желаещите – група от 30 страни, подкрепящи Украйна – също проведоха среща по видеоконферентна връзка днес, 25 ноември.

          Американският преговарящ Дан Дрискол излезе оптимистично настроен от срещата с руските си колеги, а неговият говорител заяви: „Преговорите вървят добре и ние оставаме оптимисти“.

          Белият дом отбеляза „огромен напредък“, но същевременно предупреди, че „има няколко деликатни, но не непреодолими детайла, които трябва да бъдат изяснени“.

