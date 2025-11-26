Тръмп: Стив Уиткоф отива в Москва да представи плана за мир на Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е инструктирал специалния си пратеник Стив Уиткоф да се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва. Той написа това в своята социална мрежа TruthSocial.

Според Тръмп остават само няколко точки на разногласия по предложения план за мир, които трябва да бъдат разрешени, но те са били доработени по време на диалог между двете страни.

„С надеждата да финализирам този план за мир, инструктирах специалния си пратеник Стив Уиткоф да се срещне с президента Путин в Москва. Едновременно с това, министърът на армията Дан Дрискол ще се срещне с украинската страна“, казва той.

Тръмп също написа, че очаква с нетърпение скорошна среща с президентите на Украйна и Русия Володимир Зеленски и Владимир Путин.

Тръмп отбеляза, че това може да се случи само когато споразумението за прекратяване на войната в Украйна е окончателно или вече е в последния си етап.

Президентът на САЩ отбеляза, че през последната седмица екипът му е постигнал значителен напредък към прекратяване на войната между Русия и Украйна. Той цитира данни, показващи, че 25 000 военнослужещи са загинали през последния месец.

По думите на Тръмп, планът за мир първоначално е съдържал 28 точки, но е бил преработен, за да включва предложения и от двете страни.