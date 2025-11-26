Украински военен: Русия прехвърли цяла армия в района на Мирноград, ситуацията е много тежка

Ситуацията в района на Мирноград в Донецка област е изключително тежка, тъй като Русия е концентрирала голям брой личен състав там. Руснаците на практика са разположили цяла армия в този участък от фронта, отбеляза Роман Писаренко, началник на комуникациите на 79-та десантно-щурмова бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в ефира на Ранок.LIVE.

- Реклама -

Според него, въпреки постоянните атаки на руските войски, бойците на бригадата държат позициите си. Той отбеляза, че руснаците се опитват да отрежат сухопътния коридор между Мирноград и Покровск, но в момента не успяват. ВСУ здраво държат този логистичен маршрут, който е от решаващо значение за продължаващата им отбрана.

Писаренко отбеляза, че в зоната на отговорност на 79-та десантно-щурмова бригада руснаците могат да напреднат само на „метри или десетки метри“ през така наречената „сива“ зона.