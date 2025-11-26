НА ЖИВО
          Украински военен: Русия прехвърли цяла армия в района на Мирноград, ситуацията е много тежка

          Ситуацията в района на Мирноград в Донецка област е изключително тежка, тъй като Русия е концентрирала голям брой личен състав там. Руснаците на практика са разположили цяла армия в този участък от фронта, отбеляза Роман Писаренко, началник на комуникациите на 79-та десантно-щурмова бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в ефира на Ранок.LIVE.

          Според него, въпреки постоянните атаки на руските войски, бойците на бригадата държат позициите си. Той отбеляза, че руснаците се опитват да отрежат сухопътния коридор между Мирноград и Покровск, но в момента не успяват. ВСУ здраво държат този логистичен маршрут, който е от решаващо значение за продължаващата им отбрана.

          Писаренко отбеляза, че в зоната на отговорност на 79-та десантно-щурмова бригада руснаците могат да напреднат само на „метри или десетки метри“ през така наречената „сива“ зона.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Марк Рюте: Войната в Украйна може да завърши до края на 2025 година, но Русия ще остане заплаха за дълго време напред

          Иван Христов -
          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в интервю пред El País, че войната в Украйна може да приключи до края на 2025 г....
          Баскетбол

          Лука Дончич отново е над всички – Лейкърс взе дербито на Лос Анджелис

          Николай Минчев -
          Лос Анджелис Лейкърс спечели градското дерби с Лос Анджелис Клипърс. „Езерняците" се наложиха със 135:118 за пети пореден успех през сезона в НБА. В...
          Война

          Военен експерт: Русия може да е използвала най-съвременната си ракета за удар по Украйна

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Русия може да са използвали „най-съвременните си средства за поражение" по време на удара срещу Украйна в нощта на 25 ноември,...

