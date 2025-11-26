НА ЖИВО
          Война

          Украйна е отказала на САЩ да прави каквито и да е промени в Конституцията или да обсъжда териториални отстъпки на Русия

          Киев Украйна
          Киев Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украинският преговарящ екип в Женева не е имал правомощия да обсъжда териториални въпроси, а само е очертал червени линии, заявявайки, че няма да бъдат правени промени в Конституцията на Украйна. Това заяви Александър Бевз, съветник на ръководителя на президентската администрация и представител на украинската делегация на преговорите със САЩ в Женева, в ефира на „Свобода Live“.

          По думите му, украинската страна многократно е заявявала, че нейната позиция е, че всяко обсъждане на териториални въпроси трябва да се основава на две неща. Първо, настоящата линия на контакт трябва да служи като основа за подобни дискусии. Второ, нивото на обсъждане на тези въпроси трябва да бъде на ниво ръководство.

          „И когато обсъждахме предишни формати, например, когато се срещнахме с руснаците три пъти, за да обсъдим прекратяване на огъня, руската страна инициира дискусии на техническо ниво, по-специално по тези чувствителни въпроси. Винаги заявявахме, че не сме упълномощени. Между другото, президентът също не ни упълномощи да вземаме каквито и да било решения в Женева по териториални въпроси. Заявихме, че Украйна няма да приеме никакво признание и че Украйна няма да прави никакви промени в Конституцията. И това са червените линии, очертани от украинския народ“, казва Бевз.

          Освен това той отбеляза, че позицията на Украйна остава, че членството в НАТО е „най-добрата, най-оптималната гаранция“, но реалността е, че сред страните членки на НАТО има такива, които не подкрепят присъединяването на Украйна към Алианса. Въпреки че няма консенсус по този въпрос в НАТО, Украйна обсъжда алтернатива.

          „За да бъдат гаранциите за сигурност ефективни, на Украйна трябва да се предложи нещо, не само декларативно, а на ниво правно обвързващ, ратифициран документ или поредица от документи, което ще възпроизведе подхода към гаранциите за сигурност, който условно би могъл да се нарече „от типа на член 5“, отбеляза съветникът на ръководителя на ОП.

