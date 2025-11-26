Ултра-бързата мода: ниски цени, висока цена за обществото

Ултра-бързата мода – новият модел, налаган от марки като SHEIN и Temu, обещава хиляди нови артикули всеки ден на минимални цени. Но зад тази достъпност стоят огромни икономически, социални, здравни и екологични рискове, които все по-често тревожат експерти и регулатори.
Евтино днес – скъпо утре
Този модел ускорява до крайност цикъла „произведи – купи – изхвърли“. Производството е огромно, цените са ниски, оборотът е невероятно бърз — а разходите се прехвърлят върху обществото.
Местните модни индустрии страдат, работни места изчезват, занаятчийство се губи, а потребителите са подтиквани да купуват импулсивно и повече, отколкото им трябва.
Опасни материали и липса на контрол
Проблемът със сигурността на продуктите е сериозен. Тестове на Greenpeace показват, че 32% от дрехите на SHEIN нарушават химическите стандарти на ЕС, включително опасни PFAS до 3300 пъти над нормата.
Тези вещества са токсични, натрупват се в природата и застрашават здравето – както на работници, така и на потребители.
Условия на труд и етични пробойни
Ултра-бързата мода разчита на ниско заплащане, извънреден труд и липса of защита. Освен това често копира дизайни и подпомага разпространението на фалшиви или опасни артикули чрез големи онлайн платформи, където контролът е слаб.
Ускорена екологична криза
Модната индустрия вече създава 10% от глобалните въглеродни емисии, а ултра-бързите марки усилват това.
Синтетичните тъкани освобождават микрофибри, дрехите се изхвърлят за месеци, а масовият въздушен транспорт увеличава емисиите още повече.
Какво можем да направим?
- Да купуваме по-малко, но по-качествени продукти.
- Да удължаваме живота на дрехите си.
- Да избираме устойчиви марки и прозрачни практики.
Ултра-бързата мода изглежда като печеливша сделка за потребителите, но реално скритите разходи са огромни: за икономиката, за здравето ни, за природата и за труда на милиони хора.
Добро утро! Трябва да се спре Китай като цяло, но нека да приключим с Москва и тогава идва и техния ред
Ognyan Ganchev едни вече ги приключваха ама уви ни едните ни другите
Такава е политиката на западналия Запад от много десетилетия, защото неговата парадигма е максимална печалба при минимални разходи. Тока чче, не ми се правете на недокоснати девици, пак кроите някоя гадост.