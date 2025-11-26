Ултра-бързата мода: ниски цени, висока цена за обществото

Ултра-бързата мода – новият модел, налаган от марки като SHEIN и Temu, обещава хиляди нови артикули всеки ден на минимални цени. Но зад тази достъпност стоят огромни икономически, социални, здравни и екологични рискове, които все по-често тревожат експерти и регулатори.

Евтино днес – скъпо утре

Този модел ускорява до крайност цикъла „произведи – купи – изхвърли“. Производството е огромно, цените са ниски, оборотът е невероятно бърз — а разходите се прехвърлят върху обществото.

Местните модни индустрии страдат, работни места изчезват, занаятчийство се губи, а потребителите са подтиквани да купуват импулсивно и повече, отколкото им трябва.

Опасни материали и липса на контрол

Проблемът със сигурността на продуктите е сериозен. Тестове на Greenpeace показват, че 32% от дрехите на SHEIN нарушават химическите стандарти на ЕС, включително опасни PFAS до 3300 пъти над нормата.

Тези вещества са токсични, натрупват се в природата и застрашават здравето – както на работници, така и на потребители.

Условия на труд и етични пробойни

Ултра-бързата мода разчита на ниско заплащане, извънреден труд и липса of защита. Освен това често копира дизайни и подпомага разпространението на фалшиви или опасни артикули чрез големи онлайн платформи, където контролът е слаб.

Ускорена екологична криза

Модната индустрия вече създава 10% от глобалните въглеродни емисии, а ултра-бързите марки усилват това.

Синтетичните тъкани освобождават микрофибри, дрехите се изхвърлят за месеци, а масовият въздушен транспорт увеличава емисиите още повече.

Какво можем да направим?

Да купуваме по-малко, но по-качествени продукти.

Да удължаваме живота на дрехите си.

Да избираме устойчиви марки и прозрачни практики.

Ултра-бързата мода изглежда като печеливша сделка за потребителите, но реално скритите разходи са огромни: за икономиката, за здравето ни, за природата и за труда на милиони хора.