Урсула фон дер Лайен: ЕС има пет приоритета, които трябва да влязат в мирния договор за войната в Украйна

В изказване на пленарно заседание на Европейския парламент на 26 ноември, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен очерта пет ключови приоритета, които трябва да бъдат включени в мирно споразумение за Украйна. Според „Украинская правда“ те включват осигуряване на справедлив и траен мир, зачитане на суверенитета на Украйна, предоставяне на финансова помощ на Украйна, активно участие на Украйна, ЕС и НАТО в преговорния процес и връщане на украинските деца от Русия.

„Искам да очертая няколко ключови принципа за Европа, докато работим с Украйна, САЩ и „коалицията на желаещите“ по пътя напред. Преди всичко, всяко споразумение трябва да гарантира справедлив и траен мир. То трябва също така да гарантира реална сигурност за Украйна и Европа“, заяви Фон дер Лайен.

Тя отбеляза, че Украйна, като суверенна държава, не може да има никакви ограничения върху собствените си въоръжени сили. Освен това Фон дер Лайен подчерта, че страната се нуждае от надеждни и дългосрочни гаранции за сигурност като част от по-широк пакет. Според нея всяко мирно споразумение трябва да осигури дългосрочни гаранции за европейската сигурност.

Както обясни председателят на Европейската комисия, вторият приоритет е защитата на суверенитета на Украйна. Фон дер Лайен отбеляза, че легитимирането или формализирането на нарушенията на границите днес може да проправи пътя за нови конфликти в бъдеще и това не трябва да се допуска.

„Бъдещето на Украйна е в Европейския съюз и това е фундаментален и ключов компонент на всяка система от гаранции за сигурност“, добави тя.

Председателят на Европейската комисия посочи посрещането на финансовите нужди на Украйна като трети приоритет. Тя отбеляза, че по време на последния Европейски съвет лидерите се ангажираха да покрият финансовите нужди на Украйна за 2026 и 2027 г.

„По тази тема ние, Комисията, представихме документ с варианти за финансиране. Това включва опцията за използване на замразени руски активи“, отбеляза председателят.

Фон дер Лайен подчерта, че четвъртият важен момент е принципът: нищо за Украйна без Украйна, нищо за Европа без Европа, нищо за НАТО без НАТО. Петият, казва тя, е задължителното връщане на всички украински деца от Русия.