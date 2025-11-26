Валят реакции след побоя над Владимир Перев: ВМРО излезе на протест в София

Представители на ВМРОсе събраха на митинг пред парламента в София в подкрепа на журналиста и дългогодишен защитник на българската общност в Република Северна Македония Владимир Перев, който беше нападнат в понеделник в Скопие.
Според него нападението срещу Переве мотивирано от „национална омраза“ и е било придружено от думите „заради мръсната ти българска уста“.
Джамбазки съобщи, че ВМРО са подали сигнал до Софийската районна прокуратура, настоявайки тя да разследва случая, тъй като според българския Наказателен кодекс държавата има ангажимент да преследва престъпления срещу българи, извършени в чужбина.
Паралелно с това от организацията са изпратили писмо до европейските институции, включително до Европейската комисия, в което са приложени нови примери за нападения над българи в РСМ.
По думите му поведението на властите в Скопие показва, че страната не изпълнява условията за започване на преговори за членство.
Сред участниците в митинга беше и Благой Шаторов – българин, принуден да напусне Северна Македония заради институционален натиск. Той разказа, че бизнесът му е бил системно тормозен от полицията.
Той подчерта, че Перев никога не е извършил нищо нередно – само е писал колони, в които е споделял спомени от детството си и разкази за българщината, предавани от неговия баща и хора от Прилеп.
Представители на ВМРОсе събраха на митинг пред парламента в София в подкрепа на журналиста и дългогодишен защитник на българската общност в Република Северна Македония Владимир Перев, който беше нападнат в понеделник в Скопие.
Според него нападението срещу Переве мотивирано от „национална омраза“ и е било придружено от думите „заради мръсната ти българска уста“.
Джамбазки съобщи, че ВМРО са подали сигнал до Софийската районна прокуратура, настоявайки тя да разследва случая, тъй като според българския Наказателен кодекс държавата има ангажимент да преследва престъпления срещу българи, извършени в чужбина.
Паралелно с това от организацията са изпратили писмо до европейските институции, включително до Европейската комисия, в което са приложени нови примери за нападения над българи в РСМ.
По думите му поведението на властите в Скопие показва, че страната не изпълнява условията за започване на преговори за членство.
Сред участниците в митинга беше и Благой Шаторов – българин, принуден да напусне Северна Македония заради институционален натиск. Той разказа, че бизнесът му е бил системно тормозен от полицията.
Той подчерта, че Перев никога не е извършил нищо нередно – само е писал колони, в които е споделял спомени от детството си и разкази за българщината, предавани от неговия баща и хора от Прилеп.