      сряда, 26.11.25
          Общество

          Валят реакции след побоя над Владимир Перев: ВМРО излезе на протест в София

          Снимка: БГНЕС
          Представители на ВМРО се събраха на митинг пред парламента в София в подкрепа на журналиста и дългогодишен защитник на българската общност в Република Северна Македония Владимир Перев, който беше нападнат в понеделник в Скопие.

          „От 90-те години този човек отстоява правата на българите“,

          заяви пред медиите Ангел Джамбазки, член на ръководството на ВМРО и бивш евродепутат.
          Според него нападението срещу Перев е мотивирано от „национална омраза“ и е било придружено от думите „заради мръсната ти българска уста“.

          Джамбазки съобщи, че ВМРО са подали сигнал до Софийската районна прокуратура, настоявайки тя да разследва случая, тъй като според българския Наказателен кодекс държавата има ангажимент да преследва престъпления срещу българи, извършени в чужбина.

          Паралелно с това от организацията са изпратили писмо до европейските институции, включително до Европейската комисия, в което са приложени нови примери за нападения над българи в РСМ.

          „Изготвили сме и правен меморандум за системните нарушения спрямо хора с българско самосъзнание в РСМ и за правните задължения на ЕС в процеса на присъединяване“,

          допълни Джамбазки.

          По думите му поведението на властите в Скопие показва, че страната не изпълнява условията за започване на преговори за членство.

          Сред участниците в митинга беше и Благой Шаторов – българин, принуден да напусне Северна Македония заради институционален натиск. Той разказа, че бизнесът му е бил системно тормозен от полицията.

          „В Македония много хора се страхуват да заявят своята народност. Случва се на мен, на Люпчо, а сега и на Владо Перев – човек на 80 години, пребит от млад мъж“,

          каза Шаторов.

          Той подчерта, че Перев никога не е извършил нищо нередно – само е писал колони, в които е споделял спомени от детството си и разкази за българщината, предавани от неговия баща и хора от Прилеп.

