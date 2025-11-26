НА ЖИВО
          Васил Велев: Това не е възможният бюджет

          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          Председателят на Асоциацията на работодателските организации (АБР) Васил Велев определи предложението за бюджет като неработещо и несправедливо. Според него „това не е възможният бюджет“, защото предвижда увеличение на данъчно-осигурителната тежест в момент на икономическа криза и спад в материалното производство трета поредна година.

          Велев подчерта, че вместо да се намаляват разходите и да се реформират системите с „пренаселен персонал и прекомерно високи възнаграждения“, държавата увеличава приходите чрез по-високи данъци. По думите му обвързването на заплатите в администрацията със средната работна заплата води до изкривяване: „Хора с по-ниска квалификация получават в пъти повече от производствени работници – това е голяма несправедливост.“

          Той предупреди, че с този подход България продължава да увеличава дълга си с тревожни темпове.

