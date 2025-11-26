НА ЖИВО
          Вкарват отново Саркози в затвора заради финансиране на кампанията му?

          Днес Върховният съд на Франция ще реши дали да потвърди или да отмени присъдата на бившия президент Никола Саркози за незаконно финансиране на предизборната му кампания през 2012 г., предаде АП.

          Саркози бе осъден на една година затвор, като половината от наказанието е условно. Решението на съда е последната възможност на 70-годишния бивш държавен глава да избегне втора окончателна присъда.

          Днешното заседание е последният шанс на Саркози да предотврати нова ефективна присъда след серията от дела, които го преследват след приключването на президентския му мандат.

          Правни проблеми след Елисейския дворец

          Саркози вече изтърпя 20 дни в затвора „Санте“, след като миналия месец бе признат за виновен по друго дело — за незаконно финансиране на кампанията му от 2007 г. чрез средства, търсени от режимa на Моамар Кадафи. Той бе освободен на 10 ноември под съдебен надзор, докато тече обжалването.

          Саркози след освобождаването си: Истината ще възтържествува Саркози след освобождаването си: Истината ще възтържествува

          През декември миналата година бившият президент загуби и последната си възможност за обжалване по трето дело, в което бе осъден за опит да получи облаги от съдия. Това наказание изтърпя чрез електронна гривна, свалена през май.

          Залогът днес

          В случай че Върховният съд потвърди присъдата по делото за изборите през 2012 г., Саркози може да се изправи пред нов ефективен престой зад решетките — безпрецедентно развитие за бивш френски държавен глава в следвоенната история.

