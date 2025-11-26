Въоръжените сили на Русия може да са използвали „най-съвременните си средства за поражение“ по време на удара срещу Украйна в нощта на 25 ноември, заяви пред „Московский комсомолец“ военният експерт Юрий Кнутов.

„Всъщност имаме крилата ракета, например, за изтребителя от пето поколение Су-57. Тяхната експортна версия беше демонстрирана наскоро в ОАЕ. Отвориха бомбените отсеци на самолета и показаха, струва ми се, противорадарната ракета Х-58. Има нови видове ракети за Су-57 и Су-35…“, заяви Кнутов.

По думите му, всичко това се отнася към „най-съвременните разработки“ и руските въоръжени сили изпробват оръжията си в реални бойни условия. Той предположи, че една от тези ракети е била използвана по време на удара в нощта на 25 ноември.

На 25 ноември руското Министерство на отбраната съобщи, че руски военни са нанесли масиран удар по обекти от военно-промишления комплекс (ВПК) и енергетиката на Украйна в отговор на удари на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).