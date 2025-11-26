НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 26.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Военен експерт: Русия може да е използвала най-съвременната си ракета за удар по Украйна

          0
          81
          Руска ракета
          Руска ракета
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Русия може да са използвали „най-съвременните си средства за поражение“ по време на удара срещу Украйна в нощта на 25 ноември, заяви пред „Московский комсомолец“ военният експерт Юрий Кнутов.

          - Реклама -

          „Всъщност имаме крилата ракета, например, за изтребителя от пето поколение Су-57. Тяхната експортна версия беше демонстрирана наскоро в ОАЕ. Отвориха бомбените отсеци на самолета и показаха, струва ми се, противорадарната ракета Х-58. Има нови видове ракети за Су-57 и Су-35…“, заяви Кнутов.

          По думите му, всичко това се отнася към „най-съвременните разработки“ и руските въоръжени сили изпробват оръжията си в реални бойни условия. Той предположи, че една от тези ракети е била използвана по време на удара в нощта на 25 ноември.

          На 25 ноември руското Министерство на отбраната съобщи, че руски военни са нанесли масиран удар по обекти от военно-промишления комплекс (ВПК) и енергетиката на Украйна в отговор на удари на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

          Въоръжените сили на Русия може да са използвали „най-съвременните си средства за поражение“ по време на удара срещу Украйна в нощта на 25 ноември, заяви пред „Московский комсомолец“ военният експерт Юрий Кнутов.

          - Реклама -

          „Всъщност имаме крилата ракета, например, за изтребителя от пето поколение Су-57. Тяхната експортна версия беше демонстрирана наскоро в ОАЕ. Отвориха бомбените отсеци на самолета и показаха, струва ми се, противорадарната ракета Х-58. Има нови видове ракети за Су-57 и Су-35…“, заяви Кнутов.

          По думите му, всичко това се отнася към „най-съвременните разработки“ и руските въоръжени сили изпробват оръжията си в реални бойни условия. Той предположи, че една от тези ракети е била използвана по време на удара в нощта на 25 ноември.

          На 25 ноември руското Министерство на отбраната съобщи, че руски военни са нанесли масиран удар по обекти от военно-промишления комплекс (ВПК) и енергетиката на Украйна в отговор на удари на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Марк Рюте: Войната в Украйна може да завърши до края на 2025 година, но Русия ще остане заплаха за дълго време напред

          Иван Христов -
          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в интервю пред El País, че войната в Украйна може да приключи до края на 2025 г....
          Война

          Началникът на Генщаба на ВСУ: Русия няма да може да превземе Покровск

          Иван Христов -
          Руската армия няма да може да превземе Покровск в Донецка област до края на тази година. Тя обаче няма да се откаже от опитите...
          Политика

          Планът на Тръмп за мир буксува: Киев отказва териториални отстъпки

          Георги Петров -
          Администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп може да срещне сериозни препятствия в опита си да договори мирно споразумение за Украйна. Според високопоставен...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions