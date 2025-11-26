НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 26.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ВСУ поразиха критично важен завод на Русия за ракети и дронове

          0
          47
          Удар на ВСУ по завод в Чебоксари
          Удар на ВСУ по завод в Чебоксари
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В нощта на 26 ноември избухна пожар във военния завод „ВНИИР-Прогрес“ в Чебоксари, Русия, ключов производител на електроника за ракети и дронове, пише „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Местни жители съобщиха за атака с дрон. Заводът се намира на приблизително 1000 километра от украинската граница.

          Анализатори посочват, че заводът е от критично значение за руската отбранителна промишленост. Той произвежда навигационни системи, ГНСС-приемници и антени, включително модула „Комета“.

          Последният се използва в:

          дронове (Харпия-А1, Орлан-10, Ласточка-М, Картограф, Форпост и Орион),

          ракети „Искандер-М“ и „Калибър“,

          системи за противовъздушна отбрана С-300, С-400 и С-500,

          танкове Т-90М и „Армата“,

          бойни машини на пехотата,

          кораби и подводници.

          Компанията произвежда и релета, превключватели и друго оборудване за подводния флот, включително за проекта „Ясен-М“. Заводът произвежда електронни модули, периферно оборудване, контактори и сензори за самолети, включително изтребителя Су-34.

          В нощта на 26 ноември избухна пожар във военния завод „ВНИИР-Прогрес“ в Чебоксари, Русия, ключов производител на електроника за ракети и дронове, пише „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Местни жители съобщиха за атака с дрон. Заводът се намира на приблизително 1000 километра от украинската граница.

          Анализатори посочват, че заводът е от критично значение за руската отбранителна промишленост. Той произвежда навигационни системи, ГНСС-приемници и антени, включително модула „Комета“.

          Последният се използва в:

          дронове (Харпия-А1, Орлан-10, Ласточка-М, Картограф, Форпост и Орион),

          ракети „Искандер-М“ и „Калибър“,

          системи за противовъздушна отбрана С-300, С-400 и С-500,

          танкове Т-90М и „Армата“,

          бойни машини на пехотата,

          кораби и подводници.

          Компанията произвежда и релета, превключватели и друго оборудване за подводния флот, включително за проекта „Ясен-М“. Заводът произвежда електронни модули, периферно оборудване, контактори и сензори за самолети, включително изтребителя Су-34.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          DeepState потвърди влизането на руската армия в центъра на Покровск

          Иван Христов -
          Украинският ресурс DeepState потвърждава навлизането на руските войски в центъра на град Покровск, Донецка област. Анализаторите правят този извод на базата на геолокиран видеоклип...
          Война

          Доналд Тръмп: Голямата отстъпка на Русия е, че ще спре да воюва

          Иван Христов -
          Основната отстъпка, която Русия би направила в контекста на мирно споразумение с Украйна, би била просто да спре да воюва. Това заяви президентът на...
          Война

          Украински военен: Русия прехвърли цяла армия в района на Мирноград, ситуацията е много тежка

          Иван Христов -
          Ситуацията в района на Мирноград в Донецка област е изключително тежка, тъй като Русия е концентрирала голям брой личен състав там. Руснаците на практика...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions