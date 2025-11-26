ВСУ поразиха критично важен завод на Русия за ракети и дронове

В нощта на 26 ноември избухна пожар във военния завод „ВНИИР-Прогрес“ в Чебоксари, Русия, ключов производител на електроника за ракети и дронове, пише „Зеркало недели“.

Местни жители съобщиха за атака с дрон. Заводът се намира на приблизително 1000 километра от украинската граница.

Анализатори посочват, че заводът е от критично значение за руската отбранителна промишленост. Той произвежда навигационни системи, ГНСС-приемници и антени, включително модула „Комета“.

Последният се използва в:

дронове (Харпия-А1, Орлан-10, Ласточка-М, Картограф, Форпост и Орион),

ракети „Искандер-М“ и „Калибър“,

системи за противовъздушна отбрана С-300, С-400 и С-500,

танкове Т-90М и „Армата“,

бойни машини на пехотата,

кораби и подводници.

Компанията произвежда и релета, превключватели и друго оборудване за подводния флот, включително за проекта „Ясен-М“. Заводът произвежда електронни модули, периферно оборудване, контактори и сензори за самолети, включително изтребителя Су-34.