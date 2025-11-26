НИМХ издаде жълт код за силен вятър в 16 области на страната, като на места поривите могат да достигнат до 80 км/ч.
Предупреждението важи за областите: Благоевград, Кърджали, Хасково, Ямбол, Стара Загора, Бургас, Варна, Шумен, Добрич, Силистра, Разград, Търговище, Велико Търново, Плевен, Габрово и Ловеч.
Облачността ще се разкъса до слънчево време, но в Югозападна и Източна България ще остане по-плътна. В западната половина от страната ще е предимно облачно, с валежи от дъжд, по-значителни в крайния запад и юг.
Максималните температури ще бъдат между 10 и 16 градуса, а в София – около 11.
По морето се очаква облачно време, със среден южен вятър. Температурите ще достигат около 16 градуса – приблизително колкото е и температурата на морската вода. Вълнението ще бъде до три бала.
Над планините времето ще бъде облачно и ветровито, със силен, а на места и бурен югозападен вятър. Температурите ще се повишат:
на 1200 метра – около 8°C,
на 2000 метра – около 1°C.
