НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 26.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияДруги

          Жълт код за силен вятър в 16 области

          0
          20
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          НИМХ издаде жълт код за силен вятър в 16 области на страната, като на места поривите могат да достигнат до 80 км/ч.

          - Реклама -

          Предупреждението важи за областите: Благоевград, Кърджали, Хасково, Ямбол, Стара Загора, Бургас, Варна, Шумен, Добрич, Силистра, Разград, Търговище, Велико Търново, Плевен, Габрово и Ловеч.

          Облачността ще се разкъса до слънчево време, но в Югозападна и Източна България ще остане по-плътна. В западната половина от страната ще е предимно облачно, с валежи от дъжд, по-значителни в крайния запад и юг.

          Максималните температури ще бъдат между 10 и 16 градуса, а в София – около 11.

          По морето се очаква облачно време, със среден южен вятър.
          Температурите ще достигат около 16 градуса – приблизително колкото е и температурата на морската вода.
          Вълнението ще бъде до три бала.

          Над планините времето ще бъде облачно и ветровито, със силен, а на места и бурен югозападен вятър.
          Температурите ще се повишат:

          • на 1200 метра – около 8°C,
          • на 2000 метра – около 1°C.

          НИМХ издаде жълт код за силен вятър в 16 области на страната, като на места поривите могат да достигнат до 80 км/ч.

          - Реклама -

          Предупреждението важи за областите: Благоевград, Кърджали, Хасково, Ямбол, Стара Загора, Бургас, Варна, Шумен, Добрич, Силистра, Разград, Търговище, Велико Търново, Плевен, Габрово и Ловеч.

          Облачността ще се разкъса до слънчево време, но в Югозападна и Източна България ще остане по-плътна. В западната половина от страната ще е предимно облачно, с валежи от дъжд, по-значителни в крайния запад и юг.

          Максималните температури ще бъдат между 10 и 16 градуса, а в София – около 11.

          По морето се очаква облачно време, със среден южен вятър.
          Температурите ще достигат около 16 градуса – приблизително колкото е и температурата на морската вода.
          Вълнението ще бъде до три бала.

          Над планините времето ще бъде облачно и ветровито, със силен, а на места и бурен югозападен вятър.
          Температурите ще се повишат:

          • на 1200 метра – около 8°C,
          • на 2000 метра – около 1°C.
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Асен Василев: „Влачат ни към немски данъци, но с български доходи“

          Дамяна Караджова -
          Председателят на ПП Асен Василев предупреди в ефира на NOVA, че страната върви към модел на „немски данъци върху български заплати“
          Война

          Тръмп: Стив Уиткоф отива в Москва да представи плана за мир на Путин

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е инструктирал специалния си пратеник Стив Уиткоф да се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва....
          Крими

          Край на бягството: полицията задържа 28-годишен рецидивист от Бургас

          Дамяна Караджова -
          28-годишен криминално проявен мъж от Бургас беше установен и задържан от служители на сектор „Криминална полиция“ при Четвърто районно управление

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions