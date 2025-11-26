„Натрупаха се много протести, много гняв и негативизъм. Не е само срещу бюджета – срещу всичко, което се случва в страната.“ Това заяви международният анализатор Зорница Илиева в ефира на ТВ „Евроком“. Коментарът ѝ в предаването „Делници“ дойде на фона на излъчвани кадри от протестни действия в т.нар. триъгълник на властта в София.

Според експерта общественото напрежение е насочено едновременно срещу проекта за Бюджет 2026 и срещу поведението на управляващите в парламента. Илиева разкритикува остро агресивния език между депутатите и определи като „срамно“ присъствието на въоръжени гардове по време на заседанията на бюджетната комисия в почивките.

Анализаторът акцентира, че макар формално протестът да е срещу финансовата рамка, в него се влива и сериозна съпротива срещу приемането на еврото, планирано за 1 януари 2026 г. „Повечето хора трезво оценяват, че страната не е готова за такава операция, нито администрацията, нито институциите“, подчерта тя.

Погледът на Илиева обхвана и процесите в Европейския съюз, където тя отчита дълбока политическа криза. По думите ѝ „Алтернатива за Германия“ се очертава като водеща сила, докато рейтингът на френския президент Еманюел Макрон достига рекордно ниски нива. Тя отбеляза, че във Франция и Германия се наблюдава ръст на безработицата и социалното напрежение, а в страни като Австрия набира скорост т.нар. „трампистка линия“. Според анализатора Брюксел продължава да настоява за преминаване към военна икономика и продължаване на конфликта в Украйна.

В геополитически план Зорница Илиева очерта триъгълника Вашингтон–Москва–Пекин като ключов фактор за постигането на мирно споразумение. Тя посочи, че мирният план от 28 точки, иницииран от Доналд Тръмп, се приема с видимо раздразнение в част от европейските столици. В края на разговора Илиева изрази подкрепа за журналиста Владимир Перев, който бе нападнат в Скопие, и призова да не се демонизират обикновените граждани на Северна Македония, а да се търси диалог с тях вместо с политическите елити.