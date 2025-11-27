25-годишен мъж от Естония нападна полицай в София

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 25-годишен гражданин на Естония, който е нападнал полицейски служител в центъра на столицата.

Според събраните до момента доказателства инцидентът е станал на 26 ноември около 05:20 часа на бул. „Черни връх“, когато обвиняемият е нанесъл удар с юмрук в лицето на полицай, изпълняващ служебните си задължения.

По случая е образувано досъдебно производство за лека телесна повреда.

„При доказване на това деяние се предвижда ефективна присъда за срок от 1 до 5 години“, уточняват от прокуратурата.

Предвид опасността мъжът да се укрие, той е задържан за срок до 72 часа. Очаква се в Софийския районен съд да бъде внесено искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение.