НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          25-годишен мъж от Естония нападна полицай в София

          0
          41
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 25-годишен гражданин на Естония, който е нападнал полицейски служител в центъра на столицата.

          - Реклама -

          Според събраните до момента доказателства инцидентът е станал на 26 ноември около 05:20 часа на бул. „Черни връх“, когато обвиняемият е нанесъл удар с юмрук в лицето на полицай, изпълняващ служебните си задължения.

          Газ, насилие и провокации: видеа разкриват брутални действия на полицията по време на протеста (ВИДЕО) Газ, насилие и провокации: видеа разкриват брутални действия на полицията по време на протеста (ВИДЕО)

          По случая е образувано досъдебно производство за лека телесна повреда.

          „При доказване на това деяние се предвижда ефективна присъда за срок от 1 до 5 години“, уточняват от прокуратурата.

          Предвид опасността мъжът да се укрие, той е задържан за срок до 72 часа. Очаква се в Софийския районен съд да бъде внесено искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение.

          Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 25-годишен гражданин на Естония, който е нападнал полицейски служител в центъра на столицата.

          - Реклама -

          Според събраните до момента доказателства инцидентът е станал на 26 ноември около 05:20 часа на бул. „Черни връх“, когато обвиняемият е нанесъл удар с юмрук в лицето на полицай, изпълняващ служебните си задължения.

          Газ, насилие и провокации: видеа разкриват брутални действия на полицията по време на протеста (ВИДЕО) Газ, насилие и провокации: видеа разкриват брутални действия на полицията по време на протеста (ВИДЕО)

          По случая е образувано досъдебно производство за лека телесна повреда.

          „При доказване на това деяние се предвижда ефективна присъда за срок от 1 до 5 години“, уточняват от прокуратурата.

          Предвид опасността мъжът да се укрие, той е задържан за срок до 72 часа. Очаква се в Софийския районен съд да бъде внесено искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          DeepState: Руснаците са разстреляли група украински военнопленници в Запорожие

          Иван Христов -
          Западно от Зелений Гай в Запорожка област руски войници са екзекутирали петима военнопленници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщава мониторинговият проект DeepState. Техният Telegram...
          Политика

          Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата! Няма да има Народен съд!

          Никола Павлов -
          Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС–Ново начало Делян Пеевски остро осъди протестите на ПП–ДБ в центъра на София, като ги...
          Политика

          ПП със сигнал до Сарафов: Депутат на Пеевски удрял и душил сътрудници на партията

          Никола Павлов -
          Заместник-председателят на „Продължаваме промяната“ и съпредседател на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков обяви, че двама 19-годишни нещатни сътрудници на партията са били физически нападнати...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions