25-годишен мъж от Естония нападна полицай в София

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 25-годишен гражданин на Естония, който е нападнал полицейски служител в центъра на столицата.
Според събраните до момента доказателства инцидентът е станал на 26 ноември около 05:20 часа на бул. „Черни връх“, когато обвиняемият е нанесъл удар с юмрук в лицето на полицай, изпълняващ служебните си задължения.
По случая е образувано досъдебно производство за лека телесна повреда.
Предвид опасността мъжът да се укрие, той е задържан за срок до 72 часа. Очаква се в Софийския районен съд да бъде внесено искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение.
