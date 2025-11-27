НА ЖИВО
          - Реклама -
          Агенция „Митници" пуска на търг задържани контрабандни стоки от турската граница

          Източник: архив БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Агенция „Митници“ обяви търг за продажба на телефони, пердета, строителни материали и множество други артикули, конфискувани при опити за контрабанда на турската граница. Става дума за стоки, които вече не са необходими за разследвания, съобщи NOVA.

          Диана Маркова от Агенцията обясни, че тръжна процедура се обявява само когато стоките не са фалшиви, не са акцизни тютюневи изделия и не нарушават права върху интелектуална собственост.

          Търгът е с тайно наддаване и включва стоки, задържани на ГКПП „Капитан Андреево“ в периода 2021–2024 г., като Маркова подчерта, че нито един от артикулите не е фалшив.

          Сред най-големите групи за продажба е пакет с 200 мобилни телефона, допълнен от детски смарт часовници, аксесоари, калъфи и зарядни устройства, със стартова цена над 44 600 лева.

          Маркова уточни, че стоките се купуват по групи, а не по единични бройки.

          „Не може човек да дойде и да си купи един телефон – купува се цялата група“,

          поясни тя.

          За участие желаещите трябва да подадат заявление, да внесат 20% депозит от началната цена и да наддават по една от общо 20-те групи.

          В една от по-малките групи се предлагат части за ловни пушки и машина за пълнене на патрони, със стартова цена малко над 320 лева.

          На търг се продават още строителни материали, керамични плочки и текстилни изделия – включително дрехи, обувки, платове и плат за пердета.

          Пълна информация е публикувана на сайта на Агенция „Митници“. Желаещите могат да посетят склада от 1 до 3 декември, за да огледат стоките, а заявленията, офертите и депозитите трябва да бъдат подадени до 5 декември.

          Маркова допълни, че всички артикули са били задържани при опити за укриване на контрабанда през пункта.

          Тя подчерта, че месеците преди празниците са период на силно натоварване, като през ГКПП „Капитан Андреево“ преминават над 3000 товарни автомобила дневно.

          „През последните 2–3 години трафикът е изключително интензивен – обработените товарни автомобили надхвърлят 1 милион годишно“,

          посочи Маркова.

