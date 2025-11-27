НА ЖИВО
      четвъртък, 27.11.25
          Аркади Шарков: Всички параметри в бюджета могат да бъдат променени

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          „Всички параметри в бюджета могат да бъдат променени, включително минимална работна заплата, максимален осигурителен доход, осигурителна тежест и други.“

          Това каза здравният икономист Аркади Шарков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Шарков обясни, бюджетът на НЗОК, при доскоро съществуващия държавен бюджет, увеличението е било с малко над 15 процента.

          „Десет процента, които да бъдат сравнително пропорционално разпределени между болничната помощ и лекарствата и съответно тези пет процента от увеличението, които следваше да бъдат заделени за младите специалисти в системата и съответно за тяхното справедливо заплащане“, каза още гостът.

          Според здравния икономист, ако се променят чест от аспектите в националния бюджет, като намаляване на тавана на максималния осигурителен доход, средствата за НЗОК също ще бъдат по-малко.

