Аркади Шарков: Всички параметри в бюджета могат да бъдат променени

„Всички параметри в бюджета могат да бъдат променени, включително минимална работна заплата, максимален осигурителен доход, осигурителна тежест и други.“

Това каза здравният икономист Аркади Шарков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Шарков обясни, бюджетът на НЗОК, при доскоро съществуващия държавен бюджет, увеличението е било с малко над 15 процента.

„Десет процента, които да бъдат сравнително пропорционално разпределени между болничната помощ и лекарствата и съответно тези пет процента от увеличението, които следваше да бъдат заделени за младите специалисти в системата и съответно за тяхното справедливо заплащане“, каза още гостът.

Според здравния икономист, ако се променят чест от аспектите в националния бюджет, като намаляване на тавана на максималния осигурителен доход, средствата за НЗОК също ще бъдат по-малко.