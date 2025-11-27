Асен Василев: Не чуха опозицията, не чуха експертите, не чуха бизнеса, най-накрая чуха гражданите!

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев определи като правилно решение оттеглянето на проектобюджета, обявено по-рано от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Според Василев управляващите са пренебрегнали всички предупреждения, докато не са се изправили срещу твърдата реакция на хората:

„След като не чуха опозицията, след като не чуха експертите, след като не чуха бизнеса, се радваме, че най-накрая чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен.“

Той подчерта, че общественото недоволство е изиграло решаваща роля, след като предупрежденията за рисковете в бюджета са били игнорирани.