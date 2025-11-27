НА ЖИВО
          - Реклама -
          Бедствено положение в Сандански и Петрич след проливни дъждове

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Проливен дъжд предизвика локални наводнения в района на Сандански и Петрич, а двете общини вече обявиха бедствено положение.

          Областният управител на Благоевград Георги Динев съобщи в ефира на NOVA News, че кодовото предупреждение е повишено до червен, а ситуацията е най-критична именно в двете засегнати общини.

          „В община Петрич вече е обявено бедствено положение от преди около 20 минути“, уточни той.

          Бедствено положение е обявено и в община Сандански със заповед на кмета Атанас Стоянов, потвърдиха от пресцентъра на общината.

          По думите на областния управител множество пътища в Благоевградско са наводнени – включително пътят към Мелник, участъкът между Склаве и Спатово, както и пътят от Петрич към Кулата в районите на Ръждак и Митино.
          На последното място дига на частен водоем се е скъсала, което е довело до заливане на пътното платно. Екипи на община Петрич, Пожарна безопасност и Пътна полиция работят по овладяване на ситуацията и предупреждават шофьорите да карат с повишено внимание.

          Сигнали за наводнени мазета, приземни етажи и затруднено движение вече постъпват към службите в Сандански. Най-тежко е положението в селата Ново Делчево, Джигурово и Лешница.

          В района на Ново Делчево коли са закъсали в огромна водна площ, образувала се на един от изходите на селото. Полицията предупреди, че водачите „преминават на собствен риск“ и следва да търсят алтернативни маршрути. Подобна е обстановката и на останалите изходи, блокирани от придошлите води.

          Реките в района са с повишени нива, но все още не достигат критични стойности.
          Георги Динев обясни, че е създаден кризисен щаб, който ще работи денонощно през следващите дни.
          По предоставените данни валежите в региона са около 30 литра на квадратен метър за последното денонощие, а само в Сандански и Петрич те са достигнали почти 40 литра за три часа, което е довело до наводненията.

