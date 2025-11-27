Белобрадова за Зафиров: Бабо Мравке, где така?

Депутатът от ПП–ДБ Елисавета Белобрадова публикува остра позиция в социалните мрежи, след като стана ясно, че вицепремиерът Атанас Зафиров е бил привикан в стая 222А в Народното събрание – кабинет, използван от лидера на ДПС–Ново начало Делян Пеевски.
Според Белобрадова това поставя под съмнение кой реално упражнява властта в страната.
Тя допълва, че кабинет 222А е място, „в което се влиза наведено“, и насочва критики към ръководството на БСП.
Депутатката завършва поста си с иронична препратка:
