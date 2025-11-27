НА ЖИВО
          Белобрадова за Зафиров: Бабо Мравке, где така?

          Снимка: Facebook
          Депутатът от ПП–ДБ Елисавета Белобрадова публикува остра позиция в социалните мрежи, след като стана ясно, че вицепремиерът Атанас Зафиров е бил привикан в стая 222А в Народното събрание – кабинет, използван от лидера на ДПС–Ново начало Делян Пеевски.

          Според Белобрадова това поставя под съмнение кой реално упражнява властта в страната.

          „Ясно ли е кой управлява държавата ни? Тези срещи трябва да са в Министерския съвет. С официалния премиер на страната. Но у нас властта се упражнява по друг начин.“

          Тя допълва, че кабинет 222А е място, „в което се влиза наведено“, и насочва критики към ръководството на БСП.

          „Колко жалко може да изглежда БСП. Колко клето. Корнелия Нинова имаше гръбнак, имаше мнение и беше лидер, а не подлизник на Делян Пеевски.“

          Депутатката завършва поста си с иронична препратка:

          „Положението е:
          – Бабо Мравке, где така?
          – Тичам, Щурчо, за храна.“

