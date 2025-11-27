Берое обяви завръщането на един от бившите си наставници

Ръководството на Берое официално потвърди завръщането на Хосу Урибе като старши треньор. Клубът използва официалната си страница в социалните мрежи, за да оповести началото на втория период за наставника.

„Посрещаме отново Хосу Урибe в неговия втори период като старши треньор на Берое. Пожелаваме му много успехи начело на отбора“, написаха под Аязмото.

Испанецът бе старши треньор на старозагорци между октомври 2024 и май 2025, когато бе освободен след загуба от Ботев Пловдив с 0:6.

Очаква се испанският специалист да води отбора още в следващия двубой от Първа лига срещу ЦСКА 1948, който е насрочен за 29 ноември от 12:30 ч. в Бистрица.