Без дебати: СОС отново отхвърли ключова реформа на Терзиев

Столичният общински съвет отхвърли без дебати актуализираната структура на Столичната община, внесена от кмета Васил Терзиев, съобщава репортер на БГНЕС.

Предложението отново не събра необходимата подкрепа, въпреки призивите на председателя на СОС Цветомир Петров кметът да получи шанс да приложи своята управленска визия.

Гласуването приключи с 17 гласа „за“, 5 „против“ и 26 „въздържал се“.

Критики към предложената реформа

Независимият съветник Димитър Шалъфов определи проекта като такъв, който „свежда главния архитект на София до абсолютен фигурант“.

Колегата му Драгомир Драгомиров подчерта, че структурата не среща подкрепа нито от Камарата на архитектите в България (КАБ), нито от Съюза на архитектите (САБ), нито от Камарата на строителите (КСБ):

„Няма как европейска столица да бъде оставена с една щатна бройка в направление ‘Архитектура и благоустройство’.“

Водещата комисия към СОС също е дала отрицателно становище.

Какво предвиждаше предложението?

Проектът на кмета предвижда:

– сега под ръководството на главния архитект Богдана Панайотова – , оглавявано от бъдещ зам.-кмет по градоустройство; за позицията е предложен арх. Любо Георгиев.

Какво следва?

Кметът Васил Терзиев заяви, че ще внесе предложението за трети път, подчертавайки необходимостта от модернизиране на структурата на общината.