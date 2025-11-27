Боевете на подстъпите към Константиновка продължават. Руските сили постепенно оказват натиск върху позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) около града, напредвайки в няколко посоки. В последно време най-трудна ситуация е в районите на язовир Клебан-Бик, Белая гора и верига от селища, разположени на изток и югоизток от Константиновка, пише Military Analytics.

- Реклама -

До края на октомври украинските войски бяха принудени да се изтеглят от няколко опорни пункта в северната част на Клебан-Бик. Едновременно с това боевете продължиха в посока Нелепивка и Плещеевка, където руските сили се опитаха да разширят зоната си на контрол.

Ситуацията около мината „Света Матрона Московска“, укрепен район, държан от ВСУ в продължение на няколко месеца, ескалира отделно. След серия от щурмове той беше загубен.

В края на ноември руските части консолидираха позициите си в Иванопол, увеличавайки натиска върху украинските позиции по източните подстъпи към Константиновка. Боевете за Нелепивка и Плещеевка продължават.

Също толкова напрегната ситуация се разви северозападно от Белая гора, където през целия октомври се водеха тежки сблъсъци по канала Северски Донец-Донбас. Загубата на Ступочки и настъплението на руските части към Предтечино усложниха украинската отбрана в този район.

Уличните боеве продължават в югоизточната част на Константиновка, като руските сили се опитват да напреднат през Сантуриновка с подкрепа от въздуха.

Като цяло руските войски постоянно разширяват контрола си върху мрежата от опорни пунктове около града. За ВСУ задържането на ключовите отбранителни линии, включително районите близо до язовир Клебан-Бик и Александро-Калиново, остава приоритет, като се опитват да предотвратят обкръжение и да ограничат настъплението на руските сили към Константиновка от няколко посоки.