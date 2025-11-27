Бивш генерал-майор от ВСУ: Руската армия може да превземе Херсон и да тръгне към Николаев „при такова ръководство“

Бившият генерал-майор от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Дмитро Марченко заяви, че руската армия може да превземе Херсон и да тръгне към Николаев „при такова ръководство и с това отношение към войната“, предава „Страна.ua“.

„Ситуацията е много напрегната. Настроенията на хората вече са лоши и не искам да я влошавам, но ще кажа, че ситуацията е много напрегната, много лоша. Ако нещата продължат така, ще продължим да губим позиции – малко по малко, после повече – но ще губим позиции“, заяви той.

„Те ще превземат Покровск, след това ще влязат в Днепропетровска област, след това ще напреднат към Запорожка област, след това ще преминат реката и ще си върнат Херсон и ще тръгнат към Николаев. Това ще се случи, за съжаление, при това ръководство и с това отношение към войната“, отбелязва Марченко.