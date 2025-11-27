Bloomberg публикува тайни аудиоразговори, които разкриват неудобно близки контакти между Русия и САЩ

Скандалът около т.нар. „Witi-Leaks“ продължава да набира скорост, след като Юрий Ушаков, един от най-важните помощници на Кремъл по външната политика, потвърди автентичността на изтеклите записи от телефонни разговори – но твърди, че част от тях са „фалшиви“.

Записите съдържат разговори между Ушаков, Стив Уиткоф – мирния пратеник на текущия президент на Америка Доналд Тръмп – и Кирил Дмитриев, ключова фигура в руско-американските преговори. Изтичането хвърля светлина върху процеса на преговорите за прекратяване на войната в Украйна и ролята на различни играчи зад кулисите.

Стив Уиткоф, бивш нюйоркски предприемач в сферата на недвижимите имоти, е критикуван многократно за липсата си на дипломатически опит.

Европейски източници го наричат „Тъпака“, а украински служители поставят под въпрос неговата неочаквано близка комуникация с Москва.

Въпреки това Уиткоф продължава да бъде основният посредник на Доналд Тръмп в контактите с Владимир Путин – което прави съдържанието на записите още по-значимо.

Разкритията на Bloomberg са необичайни – материалът е без подпис и без дата, вероятно за да бъдат скрити следите към източника.

Агенцията заявява единствено, че е „прегледала и транскрибирала аудиото“ от двата разговора, без подробности как аудиото е получено или как е проверена неговата истинност.

С оглед на репутацията на Bloomberg за строга проверка, източникът вероятно е бил смятан за изключително надежден.

В интервю за „Комерсант“ Ушаков признава, че е участвал в разговорите, но твърди, че част от записите са манипулирани.

Той допълва, че част от разговорите са били по криптирани канали, но тези с Уиткоф и Дмитриев „може да са били през WhatsApp“, което би позволило подслушване.

„Има определени разговори в WhatsApp, които някой би могъл по някакъв начин да подслуша“, казва Ушаков.

Същинската мистерия е кой е предал записите.

Експерти предлагат различни хипотези:

Руско разузнаване?

Москва има опит с прихващане на чувствителни разговори, но няма очевиден мотив Кремъл да компрометира своя водещ съветник Ушаков и човек, близък до Русия като Уиткоф.

Според някои анализатори има напрежение между различни групи в руската власт за това кой контролира контактите със САЩ.

Киев е силно обезпокоен от ролята на Уиткоф и може да има интерес да разкрие съдържанието на разговорите.

Но да се подслушва WhatsApp разговор извън територията на Украйна би било сериозен технически подвиг – и носи огромни дипломатически рискове.

Какво показват записите?

Изтеклите разговори разкриват неудобно близки отношения между Уиткоф и Кремъл и дори инструкции към руската страна как да се хареса повече на Тръмп.

Това поражда въпроси за: