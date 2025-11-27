НА ЖИВО
          Bloomberg публикува тайни аудиоразговори, които разкриват неудобно близки контакти между Русия и САЩ

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Скандалът около т.нар. „Witi-Leaks“ продължава да набира скорост, след като Юрий Ушаков, един от най-важните помощници на Кремъл по външната политика, потвърди автентичността на изтеклите записи от телефонни разговори – но твърди, че част от тях са „фалшиви“.

          Записите съдържат разговори между Ушаков, Стив Уиткоф – мирния пратеник на текущия президент на Америка Доналд Тръмп – и Кирил Дмитриев, ключова фигура в руско-американските преговори. Изтичането хвърля светлина върху процеса на преговорите за прекратяване на войната в Украйна и ролята на различни играчи зад кулисите.

          Стив Уиткоф, бивш нюйоркски предприемач в сферата на недвижимите имоти, е критикуван многократно за липсата си на дипломатически опит.
          Европейски източници го наричат „Тъпака“, а украински служители поставят под въпрос неговата неочаквано близка комуникация с Москва.

          Въпреки това Уиткоф продължава да бъде основният посредник на Доналд Тръмп в контактите с Владимир Путин – което прави съдържанието на записите още по-значимо.

          Разкритията на Bloomberg са необичайни – материалът е без подпис и без дата, вероятно за да бъдат скрити следите към източника.
          Агенцията заявява единствено, че е „прегледала и транскрибирала аудиото“ от двата разговора, без подробности как аудиото е получено или как е проверена неговата истинност.

          С оглед на репутацията на Bloomberg за строга проверка, източникът вероятно е бил смятан за изключително надежден.

          В интервю за „Комерсант“ Ушаков признава, че е участвал в разговорите, но твърди, че част от записите са манипулирани.
          Той допълва, че част от разговорите са били по криптирани канали, но тези с Уиткоф и Дмитриев „може да са били през WhatsApp“, което би позволило подслушване.

          „Има определени разговори в WhatsApp, които някой би могъл по някакъв начин да подслуша“, казва Ушаков.

          Същинската мистерия е кой е предал записите.

          Експерти предлагат различни хипотези:

          • Руско разузнаване?
            Москва има опит с прихващане на чувствителни разговори, но няма очевиден мотив Кремъл да компрометира своя водещ съветник Ушаков и човек, близък до Русия като Уиткоф.
          • Вътрешен раздор в Кремъл?
            Според някои анализатори има напрежение между различни групи в руската власт за това кой контролира контактите със САЩ.
          • Украинска страна?
            Киев е силно обезпокоен от ролята на Уиткоф и може да има интерес да разкрие съдържанието на разговорите.
            Но да се подслушва WhatsApp разговор извън територията на Украйна би било сериозен технически подвиг – и носи огромни дипломатически рискове.

          Какво показват записите?

          Изтеклите разговори разкриват неудобно близки отношения между Уиткоф и Кремъл и дори инструкции към руската страна как да се хареса повече на Тръмп.

          Това поражда въпроси за:

          • лоялността на мирния пратеник,
          • влиянието на Русия върху преговорния процес,
          • възможните вътрешни разриви в американската дипломатическа линия.

