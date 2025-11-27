Борис Писториус: Невъзможно е Украйна да бъде принудена да капитулира с мирно споразумение

Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус заяви, че Украйна не трябва да бъде принуждавана към едностранни териториални отстъпки като част от новия план за мир на САЩ. По думите му, никакво мирно споразумение не може да се основава на капитулацията на Киев. Германският министър на отбраната направи това изявление по време на дебат в Бундестага, предава „Зеркало недели“.

Писториус подчерта, че „мирът-капитулация“ би бил предателство към украинците и едновременно с това би подхранил амбициите на Путин, като насърчи други автократи да последват примера му. Той отбеляза, че принуждаването на Украйна към териториални отстъпки е неприемливо.

Министърът заяви също, че намаляването на украинската армия е изключено. Според него Украйна трябва да запази способността си да се защитава, което означава, че трябва да има „силни въоръжени сили“.

Писториус похвали американските дипломатически усилия, насочени към постигане на мир, но подчерта, че подобни инициативи трябва да осигурят „дългосрочен, устойчив и справедлив мир“ и да гарантират сигурността в Европа.