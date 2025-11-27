НА ЖИВО
          Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен

          Снимка: БГНЕС
          Диалогът между работодателските организации и синдикатите е възстановен, съобщи лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов. По думите му още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли по спорните въпроси.

          „Държавата застава зад всеки български гражданин“, написа Борисов.

          Той уточни, че днешната среща в централата на ГЕРБ е довела до обединение около идеята за пълно възстановяване на социалния диалог. На нея са присъствали:

          • министърът на финансите Теменужка Петкова
          • вицепремиерът и министър на иновациите Томислав Дончев
          • председателят на бюджетната комисия Делян Добрев
          • бившият финансов министър Владислав Горанов
          • представители на бизнеса – Кирил Домусчиев (КРИБ) и Добри Митрев (БСК)
          • лидерите на синдикатите – Димитър Манолов (КТ „Подкрепа“) и Любослав Костов (КНСБ)
          Борисов съобщи още, че работните групи и Националният съвет за тристранно сътрудничество също ще бъдат възстановени. В обсъжданията по Бюджет 2026 ще участват представители на четирите партии, които подкрепят правителството.

