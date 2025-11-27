Борисов каза защо не е бил на протеста

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира отсъствието си от масовия протест в сряда вечер в центъра на София, като заяви пред журналисти, че е предпочел да гледа футболната среща на Реал Мадрид в Шампионската лига.

Отговаряйки на въпрос защо не е подкрепил демонстрацията, лидерът на ГЕРБ каза:

„Когато има Шампионска лига и играе Реал Мадрид, да отида на протест…“

В същата вечер Реал Мадрид гостува на Олимпиакос и спечели драматично с 4:3, след като Килиан Мбапе отбеляза и четирите гола за „белите“.

Докато Борисов е гледал двубоя, в София се проведе многохиляден протест, насочен срещу проекта за новия държавен бюджет. Демонстрацията продължи няколко часа и блокира централната част на столицата.