      четвъртък, 27.11.25
          Борисов каза защо не е бил на протеста

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира отсъствието си от масовия протест в сряда вечер в центъра на София, като заяви пред журналисти, че е предпочел да гледа футболната среща на Реал Мадрид в Шампионската лига.

          Отговаряйки на въпрос защо не е подкрепил демонстрацията, лидерът на ГЕРБ каза:

          „Когато има Шампионска лига и играе Реал Мадрид, да отида на протест…“

          В същата вечер Реал Мадрид гостува на Олимпиакос и спечели драматично с 4:3, след като Килиан Мбапе отбеляза и четирите гола за „белите“.

          Докато Борисов е гледал двубоя, в София се проведе многохиляден протест, насочен срещу проекта за новия държавен бюджет. Демонстрацията продължи няколко часа и блокира централната част на столицата.

