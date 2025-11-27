DeepState: Хаос в отбраната на ВСУ на Гуляйполе, поделения самоволно напускат позициите и има приятелски огън

Мониторинговият проект DeepState пише за „хаос“ в отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) при Гуляйполе, по време на който поделения са изоставили позициите си без разрешение и е имало приятелски огън, а девет украински войници са били пленени и екзекутирани от руснаци.

Отбелязва се, че ситуацията е била „на една крачка“ от загуба на града, но сега е стабилизирана.

Ескалацията започва със загубата на Полтавка и Успеновка от украинската армия. Опитите за възстановяване на позициите се провалят, а руснаците успяват да пробият отбраната на ВСУ. „Един от батальоните загуби контрол и мъжете бяха изоставени на произвола на съдбата си“, а близо две роти, „не знаейки какво да правят“, започват масово да напускат района на Зелений Гай и Високий.

Преди това украинското командване изпраща допълнителни сили в района и има случаи на приятелски огън. Четирима пилоти на FPV дронове са пленени и, според DeepState, екзекутирани. Междувременно са разположени групи за прикритие, за да окажат подкрепа, но руснаците залавят още пет бойци западно от Зелени Гай и също ги екзекутират.

Посочва се, че благодарение на сътрудничеството между подразделенията и предислоцирането на 225-и отделен щурмов полк (смятан за един от най-добрите във ВСУ), ситуацията е стабилизирана, руското настъпление е забавено и е установена нова линия на отбрана. Правоохранителните органи и военният омбудсман на Украйна са привлечени за разследване на инцидента.