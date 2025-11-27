DeepState: Руската армия превзе Зелений Гай в Запорожка област, нанесоха 590 удара по 22 населени места

Руската армия е превзела село Зелений Гай в Запорожка област, съобщава украинският мониторингов проект DeepState.

- Реклама -

Техният Telegram канал също отбеляза, че руската армия е напреднала близо до Високое и Яблочное в Запорожка област.

На свой ред, ръководителят на Силите за специални операции (ССО) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Запорожие Иван Федоров съобщи, че през последните 24 часа руските войски са извършили 590 удара по 22 населени места в региона.