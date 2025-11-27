DeepState: Руснаците са разстреляли група украински военнопленници в Запорожие

Западно от Зелений Гай в Запорожка област руски войници са екзекутирали петима военнопленници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщава мониторинговият проект DeepState.

- Реклама -

Техният Telegram канал отбелязва, че Русия продължава да пренебрегва всички норми на международното право.

„Според наличната информация, врагът е заловил момчетата в гора, подредил ги е и ги е екзекутирал след разпит“, се казва в изявлението.