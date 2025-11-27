НА ЖИВО
          Война

          DeepState: Руснаците са разстреляли група украински военнопленници в Запорожие

          Руски бойци
          Руски бойци
          Западно от Зелений Гай в Запорожка област руски войници са екзекутирали петима военнопленници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщава мониторинговият проект DeepState.

          Техният Telegram канал отбелязва, че Русия продължава да пренебрегва всички норми на международното право.

          „Според наличната информация, врагът е заловил момчетата в гора, подредил ги е и ги е екзекутирал след разпит“, се казва в изявлението.

