      четвъртък, 27.11.25
          Делото „Осемте джуджета“ продължава: процесът срещу Петьо Петров

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          
          В Софийския градски съд днес се проведе ново заседание по делото, свързано с аферата „Осемте джуджета“. Процесът срещу бившия следовател Петьо Петров, известен като Пепи Еврото, продължава да се гледа задочно, тъй като той остава в неизвестност и не се явява пред съдебните органи.

          Петров е подсъдим за това, че преди 5 години, използвайки подправени документи, е получил от вече закритата спецпрокуратура злато на стойност над 1,3 милиона лева, собственост на бизнесмена Илия Златанов. Ценностите са били иззети като доказателства по досъдебно производство, но според прокуратурата са изчезнали в резултат на схема, свързана с бившия следовател.

          На предишното заседание показания даде бившата съпруга на Петров – Любена Павлова. Тя разказа подробно как лично е взела два кашона със злато от спецпрокуратурата.

          По думите ѝ:

          • единият кашон е бил върнат на истинския му собственик Илия Златанов,
          • а вторият бил поделен между Петьо Петров и двама прокурори, които тя назова само с малките им имена – Иван и Митко.

          Тези показания се превърнаха в едни от най-коментираните в процеса, които допълнително нажежиха интереса към делото.

          Тъй като Петров продължава да се укрива, съдът е принуден да води процеса задочно. Няма ясна информация къде се намира той, нито кога – и дали – може да бъде изправен пред правосъдието лично.

