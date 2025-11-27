Диана Хусеин: Интересно ми е да видя как Пеевски ще блокира парламента

„Интересно ми е да видя как Пеевски ще блокира парламента и кекава ще бъда реакцията на всички, които пък не го харесват. Нека не забравяме, че неговият личен рейтинг, според социологическите проучвания, е около 10%. Другите 90% очевидно не таят симпатии към него, така че би било доста смело от негова страна да докара своите симпатизанти и да блокира парламента. „

Това каза политическият анализатор Диана Хусеин, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Хусеин заяви, че няма спомен някога хората у нас да са излизали на протест срещу бюджета. Тя допълни, че само по себе си това показва, че има много сериозен проблем, който надхвърля казуса с увеличението на данъка върху дивидента и други подобни.

„Смятам категорично, че вчерашният протест беше благодат за Бойко Борисов, защото му даде категоричен повод да изтегли проектът на бюджет за 2026-а година“, посочи още гостенката.

Според политическия анализатор не бива да се приема твърде сериозно ултиматумът, който Атанас Зафиров отправи, че ако бюджетът бъде оттеглен, то БСП ще преосмисли участието си във властта. Тя посочи, че на първо място все още не е ясно какви точно промени ще се случат в бюджета държавата, за да може председателят да е така категоричен в изказванията си.