Диана Хусеин: Интересно ми е да видя как Пеевски ще блокира парламента

Това каза политическият анализатор Диана Хусеин, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Хусеин заяви, че няма спомен някога хората у нас да са излизали на протест срещу бюджета. Тя допълни, че само по себе си това показва, че има много сериозен проблем, който надхвърля казуса с увеличението на данъка върху дивидента и други подобни.
Според политическия анализатор не бива да се приема твърде сериозно ултиматумът, който Атанас Зафиров отправи, че ако бюджетът бъде оттеглен, то БСП ще преосмисли участието си във властта. Тя посочи, че на първо място все още не е ясно какви точно промени ще се случат в бюджета държавата, за да може председателят да е така категоричен в изказванията си.
