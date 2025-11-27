Две години съдебна битка: Поредна експертиза по делото „Филип“

Софийският градски съд назначи нова автотехническа експертиза по делото за тежката катастрофа на ул. „Гурко“ от 2 септември 2023 г., при която загина 14-годишният Филип. Обвиняем по делото е Петър Тодоров.
Какво трябва да изясни новата експертиза
Експертите ще дадат отговор на ключови въпроси, свързани с причините за трагедията и механизма на удара:
В какво състояние е бил пешеходецът Филип в момента на инцидента;
Имало ли е техническа възможност шофьорът да го забележи навреме;
От коя точка на пътното платно Филип е бил видим за водача;
Къде точно се е намирал пешеходецът в момента на сблъсъка;
Съществувала ли е реална възможност катастрофата да бъде предотвратена.
Това е поредната експертиза, която съдът възлага, след като предходните оставиха спорни въпросителни между защитата и обвинението.
Опит за отвод на съдебния състав
В началото на заседанието прокуратурата поиска отвод на съдебния състав, като заяви, че според нея съдът умишлено бави процеса.
Съдът категорично отхвърли искането, посочвайки, че твърденията са необосновани и не са подкрепени с факти.
