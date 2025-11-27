Две години съдебна битка: Поредна експертиза по делото „Филип“

Софийският градски съд назначи нова автотехническа експертиза по делото за тежката катастрофа на ул. „Гурко“ от 2 септември 2023 г., при която загина 14-годишният Филип. Обвиняем по делото е Петър Тодоров.

Какво трябва да изясни новата експертиза

Експертите ще дадат отговор на ключови въпроси, свързани с причините за трагедията и механизма на удара:

В какво състояние е бил пешеходецът Филип в момента на инцидента;

Имало ли е техническа възможност шофьорът да го забележи навреме;

От коя точка на пътното платно Филип е бил видим за водача;

Къде точно се е намирал пешеходецът в момента на сблъсъка;

Съществувала ли е реална възможност катастрофата да бъде предотвратена.

Това е поредната експертиза, която съдът възлага, след като предходните оставиха спорни въпросителни между защитата и обвинението.

Опит за отвод на съдебния състав

В началото на заседанието прокуратурата поиска отвод на съдебния състав, като заяви, че според нея съдът умишлено бави процеса.

Съдът категорично отхвърли искането, посочвайки, че твърденията са необосновани и не са подкрепени с факти.