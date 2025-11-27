ЕС готви 20-и пакет санкции срещу Русия

Европейският съюз вече обсъжда 20-ти пакет санкции срещу Русия, но не се очаква напредък преди новогодишните празници. Както пише Politico, един европейски служител е заявил, че този въпрос в момента „не е приоритет“. Друг източник отбелязва, че Европейската комисия ще започне да предлага идеи около януари.

Отбелязва се, че в подготвителните органи се провеждат неформални дискусии и все още нищо не е постигнато на ниво посланици на ЕС. Това означава, че междуинституционалният процес все още не е започнал. Politico обаче очертава основните области, които новият пакет от санкции на ЕС може да обхване.

Основната цел на новия пакет ще бъде премахването на вратички за заобикаляне на санкциите. Отбелязва се, че новите ограничения могат да засегнат доставките на каучук за Русия.

„Ново разследване на Европейския съвет за сигурност на Украйна разкри значителни пропуски в контрола върху износа на естествен каучук, който е от решаващо значение за руската отбранителна промишленост – гуми за изтребители, ракетоносци и системи за доставка на бомби. През 2024 г. близо 2000 тона естествен каучук на стойност 5,1 милиона долара са били изнесени от ЕС за Русия“, се казва в доклада.

Докато доставките на синтетичен каучук са обект на ограничения на ЕС от 2023 г. насам, естественият каучук остава до голяма степен незасегнат. Един от най-големите доставчици е латвийска компания, която е доставила на руски компании, включително Министерството на отбраната, естествен каучук на стойност над 2,2 милиона долара.

Освен това санкциите ще продължат да оказват натиск върху „сенчестия флот“ на Русия, който се използва за транспортиране на петрол в заобикаляне на ограниченията.

„20-ият пакет вероятно ще се фокусира върху ограничаване на приходите от износ на енергия на Русия – предимно чрез по-нататъшно ограничаване на сенчестия флот“, цитира изданието директора на ESCU Елена Юрченко.

Тя добави, че директният износ от ЕС на практика е спаднал до нула, но реакцията към посредниците в трети страни, които помагат на Русия да избегне санкции, остава недостатъчно решителна.