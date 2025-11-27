НА ЖИВО
          ЕС потвърди: Промените в Конституцията на РСМ са задължителни за преговорите

          Снимка: : Правителството на Северна Македония
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Промените в основния закон на Република Северна Македония (РСМ) остават ключов елемент от пътя към следващия етап на присъединителните преговори с Европейския съюз. Тази позиция бе затвърдена в препоръка, приета от депутати от Северна Македония и членове на Европейския парламент по време на заседание на Съвместния парламентарен комитет ЕС–Северна Македония в Страсбург.

          Комитетът бе ръководен от съпредседателите Иванка Василевска, народен представител от ВМРО-ДПМНЕ, и евродепутата Карло Реслер. Втората приета препоръка изрично подчертава, че процесът на разширяване трябва да продължи при стриктно спазване на Копенхагенските критерии и принципа на собствените заслуги. Това включва изпълнение на поставените условия, сред които е и приемането на конституционни промени за вписването на българите, информира телевизия „Телма“.

          Докладчикът на ЕП за Северна Македония Томас Вайц също изрази подкрепа за тази посока. В официалния текст на препоръката се заявява:

          „Следващата фаза на присъединителните преговори да се проведе без ненужно отлагане и щом бъдат изпълнени съответните условия, определени от Съвета. В този смисъл се призовава за решителни стъпки за напредък на преговорния процес в съответствие с преговорната рамка на ЕС и за изпълнение на предварително поетите задължения, включително договорените конституционни промени; приветства се по-нататъшното развитие на постепенната интеграция на страните кандидатки в ЕС, но се подчертава, че това не е и не може да бъде алтернатива на надеждния път към пълноправно членство“.

          Документът поставя сериозен акцент върху необходимостта Скопие да поддържа добросъседски отношения, като се придържа към Преспанския договор с Гърция и Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България.

          Наблюдава се промяна в реториката спрямо предишни документи, като този път страната не е посочена изрично като „положителен пример“ за мултиетническо общество.

          „Признава, че Северна Македония е мултиетническо общество с ангажирани институции и подчертава значението на поддържането на хармонични междуетнически отношения и сътрудничество между общностите…“, гласи една от 23-те препоръки на комитета, цитирана от БГНЕС.

