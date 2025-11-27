НА ЖИВО
          Евертон Бала: Левски е подготвен да се бори за титлата

          „Считам, че най-голямата промяна в тима се дължи на Хулио Веласкес. Може би човекът, който успя, както се казва в Бразилия, да смени чипа" - допълни бразилецът

          Снимка: БГНЕС
          „Със сигурност идването ми за постоянно в Левски е най-важното ми решение в кариерата до момента. Първо бях под наем и исках да се адаптирам възможно най-бързо. След като този период приключи, мисля, че показвам постоянство. Веласкес започна да ме използва на различни позиции и да извади най-силното от мен.“ Това коментира футболистът на Левски Евертон Бала. 26-годишният бразилец заслужи приза за Футболист номер 1 на 16-ия кръг в Първа лига с двете попадения, които отбеляза за победата на Левски над Монтана с 5:1 на 23 ноември.

          „Искам да благодаря на всички, които са гласували за мен и най-вече да благодаря на всички в Левски – спортно-техническия щаб, фенове и моите колеги – съотборници. Изключително съм щастлив от тази награда в личен план, но се надявам да последват и клубни отличия. Мисля, че определено сме подготвени да се борим за титли и да ги завоюваме. Смятам, че във всеки кръг показваме това, че сме добре подготвени и имаме силите да го направим. Откакто съм тук това всъщност е целта и моето виждане – да оставя следа в исторически план и да завоювам титли, и отличия“ – каза още той.

          „Считам, че най-голямата промяна в Левски се дължи на Хулио Веласкес. Може би човекът, който успя, както се казва в Бразилия, да смени чипа. Да отбележа и усилията на ръководството на клуба, за да подсили състава. Заедно със стратегията и разбиранията на треньора – всичко това ни помогна“ – заяви бразилският футболист.

          „Мачовете в Европа бяха факторът, който изигра основна роля да си повярваме, но искам да отбележа, че промяната се наблюдава още от началото на годината. Считам, че освен добрия сезон, който правим до момента, изпращаме и добра календарна година като цяло“ – добави Бала.

          „Отношенията между абсолютно всички футболисти в тима са много добри. Очевидно имаме и нашите капитани. Абсолютно всички подхождаме отговорно и съзнаваме нашите отговорности в клуба. Когато сме обединени от общата цел и сме концентрирани, сме по-силни заедно“ – завърши футболистът на Левски. 

