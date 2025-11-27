Феновете на ЦСКА ще имат свой магазин в центъра на София

Организираните фенове на ЦСКА предстои да отворят свой нов магазин в центъра на София. След събарянето на стадион „Българска армия“ – привържениците ползват временно помещение в Борисовата градина, но сега те ще се изнесат.

„С огромно вълнение искаме да ви съобщим, че предстои откриването на нашия магазин – място, което изграждаме благодарение на вас и вашите покупки. Това е място, което е символично за нас и ще бъде отворено за всеки армеец. Място, каквото не сме имали досега. Съчетахме бар и магазин, за да създадем уникална атмосфера, в която да се чувствате като у дома си. Очаквайте подробности скоро.“ Това обявиха от „Сектор Г“ вчера, а няколко часа по-късно публикуваха кратък клип, който подсказва, че локацията ще е на ул. „Цар Иван Асен II“.

На 3 декември (сряда) ЦСКА ще открие официален магазин на адрес „Солунска“ 12. Магазинът ще е на два етажа и ще е без конкуренция в България.