Ганев: ПП-ДБ да не се отказват, да се съберем и тази вечер на протест

Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев определи проектобюджета като „вреден“ и изрази надежда управляващите да го изтеглят. Изявлението му бе направено пред журналисти в парламента.
Малко по-късно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е инициирал изтеглянето на план-сметката.
Той подчерта, че опозицията действа синхронизирано и е обединена в усилията си срещу управляващото мнозинство.
Ганев призова протестите да продължат, но без нарушения на обществения ред:
Депутатът отказа да коментира дали е бил в служебния автомобил, който вчера вечерта беше възпрепятстван от протестиращи.
Ганев повтори и вчерашния си апел към политическите сили от ПП–ДБ:
