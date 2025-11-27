НА ЖИВО
      четвъртък, 27.11.25
          Ганев: ПП-ДБ да не се отказват, да се съберем и тази вечер на протест

          Снимка: БГНЕС
          Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев определи проектобюджета като „вреден“ и изрази надежда управляващите да го изтеглят. Изявлението му бе направено пред журналисти в парламента.

          „Бюджетът е вреден, дано да го изтеглят. Продължаваме да се борим за сваляне на правителството.“, заяви Ганев.

          Малко по-късно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е инициирал изтеглянето на план-сметката.

          Борисов: Изтегляме бюджета Борисов: Изтегляме бюджета

          Той подчерта, че опозицията действа синхронизирано и е обединена в усилията си срещу управляващото мнозинство.

          Ганев призова протестите да продължат, но без нарушения на обществения ред:

          „Призовавам да няма агресия на площада.“

          Депутатът отказа да коментира дали е бил в служебния автомобил, който вчера вечерта беше възпрепятстван от протестиращи.

          Ганев повтори и вчерашния си апел към политическите сили от ПП–ДБ:

          „Ние имаме една единствена цел – сваляне на това правителство. Натискът трябва да продължи всеки ден с протести. Нека ПП–ДБ да не се отказват и да призоват своите привърженици и да се съберем и тази вечер пред парламента.“

          Костадин Костадинов: „Оставка веднага“ остър коментар за ескалацията на протестите и ролята на партиите Костадин Костадинов: „Оставка веднага“ остър коментар за ескалацията на протестите и ролята на партиите

