      четвъртък, 27.11.25
          Газ, насилие и провокации: видеа разкриват брутални действия на полицията по време на протеста (ВИДЕО)

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          По време на протеста срещу Бюджет 2026 в центъра на София в социалните мрежи се появиха скандални видеокадри, на които се вижда как полицаи използват сълзотворен и лютив газ срещу граждани. Ситуациите са заснети от очевидци в района на бул. „Дондуков“, откъдето по-рано автомобили с блокирани депутати са правили опит да напуснат зоната около парламента.

          В един от клиповете, разпространени онлайн, се вижда полицай, който прави гримаси към протестиращи, плези се, подхвърля предизвикателното „Ела, бе!“ и след това пръска със спрей към хората. Видеото е споделено и от „Булевард България“.

          Друг запис показва как служители на реда повалят мъж на земята след опит да бъде блокирано преминаването на автомобил, за който протестиращите смятат, че превозва депутат. И там ясно се вижда използване на спрей срещу граждани.

          На трети клип отново се документира безразборно пръскане със спрей, използвано за разпръскване на група демонстранти.

          Тежка атмосфера и политически обвинения в парламента

          Паралелно в Народното събрание се разиграха остри словесни сблъсъци между представители на ПП–ДБ и депутати, свързвани с ДПС. Част от протестиращите отправиха остри реплики към полицията, изразявайки убеждението си, че силите на реда действат в интерес на политически фигури, а не на гражданите – твърдения, които са мнение на протестиращи, а не установен факт.

          По-рано лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев предупреди, че макар протестът да е мирен, именно в района на „Дондуков“ могат да се появят провокатори, което да доведе до ескалация.

