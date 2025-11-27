Газ, насилие и провокации: видеа разкриват брутални действия на полицията по време на протеста (ВИДЕО)

По време на протеста срещу Бюджет 2026 в центъра на София в социалните мрежи се появиха скандални видеокадри, на които се вижда как полицаи използват сълзотворен и лютив газ срещу граждани. Ситуациите са заснети от очевидци в района на бул. „Дондуков“, откъдето по-рано автомобили с блокирани депутати са правили опит да напуснат зоната около парламента.

- Реклама -

В един от клиповете, разпространени онлайн, се вижда полицай, който прави гримаси към протестиращи, плези се, подхвърля предизвикателното „Ела, бе!“ и след това пръска със спрей към хората. Видеото е споделено и от „Булевард България“.

Друг запис показва как служители на реда повалят мъж на земята след опит да бъде блокирано преминаването на автомобил, за който протестиращите смятат, че превозва депутат. И там ясно се вижда използване на спрей срещу граждани.

На трети клип отново се документира безразборно пръскане със спрей, използвано за разпръскване на група демонстранти.

Тежка атмосфера и политически обвинения в парламента

Паралелно в Народното събрание се разиграха остри словесни сблъсъци между представители на ПП–ДБ и депутати, свързвани с ДПС. Част от протестиращите отправиха остри реплики към полицията, изразявайки убеждението си, че силите на реда действат в интерес на политически фигури, а не на гражданите – твърдения, които са мнение на протестиращи, а не установен факт.

По-рано лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев предупреди, че макар протестът да е мирен, именно в района на „Дондуков“ могат да се появят провокатори, което да доведе до ескалация.