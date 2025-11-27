Генов: Възможно е бюджетът за 2026 г. да бъде приет още до края на годината

Министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви, че остава оптимист, че проектобюджетът за 2026 г. може да бъде приет още до края на годината, въпреки напрежението около процедурата.
По-рано днес председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета, а след това министър-председателят Росен Желязков заяви готовност за нови разговори със социалните партньори относно макроикономическите параметри.
Според Генов реакцията е навременна, но той подчерта, че не става дума за нова процедура, а за продължаване на текущата. Той предупреди, че може да се наложи депутатите да работят дори по Коледа, ако е необходимо за приемането на бюджета.
Министърът подчерта, че парламентът трябва да работи „по-амбициозно и с по-високо темпо“, за да има държавата действащ бюджет.
Относно приоритетите на „БСП – Обединена левица“, Генов заяви:
Той коментира и напрежението около различните професионални групи:
По думите му управляващите не са успели да обяснят достатъчно добре този аспект от политиката си.
Генов коментира и темата за възнагражденията в министерството:
Той отбеляза, че всеки министър би желал „добро заплащане за своите служители“, особено в структура като Министерството на околната среда и водите, където е необходима висока експертиза и широкоспектърна работа.
Генов припомни, че в бюджета за 2025 г. е успял да постигне 20% увеличение на заплатите и разходите за персонал, но според него това не е било достатъчно, за да се навакса натрупаното изоставане.
Министърът участва в заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, където представи пред депутатите информация за изпълнението на Програма „Околна среда 2021–2027“.