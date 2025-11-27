Генов: Възможно е бюджетът за 2026 г. да бъде приет още до края на годината

Министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви, че остава оптимист, че проектобюджетът за 2026 г. може да бъде приет още до края на годината, въпреки напрежението около процедурата.

„Оптимист съм и мисля, че ще се подходи оперативно и може да има реализиран бюджет още в края на годината“, каза той във връзка с текущите дебати по финансовата рамка. - Реклама -

По-рано днес председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета, а след това министър-председателят Росен Желязков заяви готовност за нови разговори със социалните партньори относно макроикономическите параметри.

Според Генов реакцията е навременна, но той подчерта, че не става дума за нова процедура, а за продължаване на текущата. Той предупреди, че може да се наложи депутатите да работят дори по Коледа, ако е необходимо за приемането на бюджета.

Министърът подчерта, че парламентът трябва да работи „по-амбициозно и с по-високо темпо“, за да има държавата действащ бюджет.

Относно приоритетите на „БСП – Обединена левица“, Генов заяви:

„Ще настояваме при продължаване на процедурата, дори и да има корекции, всички предвидени социални придобивки да се запазят.“

Той коментира и напрежението около различните професионални групи:

„Това, което виждам при обсъждането на бюджета, е противопоставянето на един вид труд на друг. Не знам това на кого върши работа.“

По думите му управляващите не са успели да обяснят достатъчно добре този аспект от политиката си.

Генов коментира и темата за възнагражденията в министерството:

Той отбеляза, че всеки министър би желал „добро заплащане за своите служители“, особено в структура като Министерството на околната среда и водите, където е необходима висока експертиза и широкоспектърна работа.

Генов припомни, че в бюджета за 2025 г. е успял да постигне 20% увеличение на заплатите и разходите за персонал, но според него това не е било достатъчно, за да се навакса натрупаното изоставане.

Министърът участва в заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, където представи пред депутатите информация за изпълнението на Програма „Околна среда 2021–2027“.