НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Генов: Възможно е бюджетът за 2026 г. да бъде приет още до края на годината

          0
          63
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви, че остава оптимист, че проектобюджетът за 2026 г. може да бъде приет още до края на годината, въпреки напрежението около процедурата.

          „Оптимист съм и мисля, че ще се подходи оперативно и може да има реализиран бюджет още в края на годината“,

          каза той във връзка с текущите дебати по финансовата рамка.
          - Реклама -

          По-рано днес председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета, а след това министър-председателят Росен Желязков заяви готовност за нови разговори със социалните партньори относно макроикономическите параметри.

          Манол Генов: 27% нарушения по Черноморието, инспекция след наводненията разкри сериозни проблеми Манол Генов: 27% нарушения по Черноморието, инспекция след наводненията разкри сериозни проблеми

          Според Генов реакцията е навременна, но той подчерта, че не става дума за нова процедура, а за продължаване на текущата. Той предупреди, че може да се наложи депутатите да работят дори по Коледа, ако е необходимо за приемането на бюджета.

          Министърът подчерта, че парламентът трябва да работи „по-амбициозно и с по-високо темпо“, за да има държавата действащ бюджет.

          Относно приоритетите на „БСП – Обединена левица“, Генов заяви:

          „Ще настояваме при продължаване на процедурата, дори и да има корекции, всички предвидени социални придобивки да се запазят.“

          Той коментира и напрежението около различните професионални групи:

          „Това, което виждам при обсъждането на бюджета, е противопоставянето на един вид труд на друг. Не знам това на кого върши работа.“

          По думите му управляващите не са успели да обяснят достатъчно добре този аспект от политиката си.

          Генов коментира и темата за възнагражденията в министерството:

          Манол Генов: 27% нарушения по Черноморието, инспекция след наводненията разкри сериозни проблеми Манол Генов: 27% нарушения по Черноморието, инспекция след наводненията разкри сериозни проблеми

          Той отбеляза, че всеки министър би желал „добро заплащане за своите служители“, особено в структура като Министерството на околната среда и водите, където е необходима висока експертиза и широкоспектърна работа.

          Генов припомни, че в бюджета за 2025 г. е успял да постигне 20% увеличение на заплатите и разходите за персонал, но според него това не е било достатъчно, за да се навакса натрупаното изоставане.

          Министърът участва в заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, където представи пред депутатите информация за изпълнението на Програма „Околна среда 2021–2027“.

          Министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви, че остава оптимист, че проектобюджетът за 2026 г. може да бъде приет още до края на годината, въпреки напрежението около процедурата.

          „Оптимист съм и мисля, че ще се подходи оперативно и може да има реализиран бюджет още в края на годината“,

          каза той във връзка с текущите дебати по финансовата рамка.
          - Реклама -

          По-рано днес председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета, а след това министър-председателят Росен Желязков заяви готовност за нови разговори със социалните партньори относно макроикономическите параметри.

          Манол Генов: 27% нарушения по Черноморието, инспекция след наводненията разкри сериозни проблеми Манол Генов: 27% нарушения по Черноморието, инспекция след наводненията разкри сериозни проблеми

          Според Генов реакцията е навременна, но той подчерта, че не става дума за нова процедура, а за продължаване на текущата. Той предупреди, че може да се наложи депутатите да работят дори по Коледа, ако е необходимо за приемането на бюджета.

          Министърът подчерта, че парламентът трябва да работи „по-амбициозно и с по-високо темпо“, за да има държавата действащ бюджет.

          Относно приоритетите на „БСП – Обединена левица“, Генов заяви:

          „Ще настояваме при продължаване на процедурата, дори и да има корекции, всички предвидени социални придобивки да се запазят.“

          Той коментира и напрежението около различните професионални групи:

          „Това, което виждам при обсъждането на бюджета, е противопоставянето на един вид труд на друг. Не знам това на кого върши работа.“

          По думите му управляващите не са успели да обяснят достатъчно добре този аспект от политиката си.

          Генов коментира и темата за възнагражденията в министерството:

          Манол Генов: 27% нарушения по Черноморието, инспекция след наводненията разкри сериозни проблеми Манол Генов: 27% нарушения по Черноморието, инспекция след наводненията разкри сериозни проблеми

          Той отбеляза, че всеки министър би желал „добро заплащане за своите служители“, особено в структура като Министерството на околната среда и водите, където е необходима висока експертиза и широкоспектърна работа.

          Генов припомни, че в бюджета за 2025 г. е успял да постигне 20% увеличение на заплатите и разходите за персонал, но според него това не е било достатъчно, за да се навакса натрупаното изоставане.

          Министърът участва в заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, където представи пред депутатите информация за изпълнението на Програма „Околна среда 2021–2027“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Караджов: Започваме най-голямата реформа в обществения транспорт от 50 години

          Десислава Димитрова -
          Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов заяви, че България предприема най-значимата реформа в обществения транспорт за последните половин век.
          Общество

          Нови домове за възрастни в пет общини

          Десислава Димитрова -
          В пет общини ще бъдат изградени нови места за настаняване на възрастни хора, съобщи социалният министър Борислав Гуцанов на брифинг.
          Крими

          Митничари задържаха недекларирани цигулки и аксесоари на Летище София

          Десислава Димитрова -
          Митническите служители на МП Летище София – пътници задържаха недекларирани цигулки и принадлежности след проверка на пътник, пристигнал от Обединеното кралство.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions