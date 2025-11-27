НА ЖИВО
          Война

          Германия подготви план за война с Русия

          Бундесвер
          Бундесвер
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Германските въоръжени сили разработват план „в случай на война с Русия“, който включва предислоциране на 800 000 войници от НАТО към предложена фронтова линия на изток, която няма да минава през самата Германия, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на документи по плана, до които е получил достъп. Планът е наречен OPLAN DEU.

          В статията се посочва, че група високопоставени германски офицери са започнали да разработват този секретен документ преди около две години и половина. „Картите показват пристанищата, реките, железопътните линии и пътищата, които ще използват за придвижване, както и как ще бъдат снабдявани и защитени по пътя“, цитира изданието материалите по плана.

          Ключовата роля на Германия на този етап е да служи като плацдарм за транспортиране на войски и провизии на изток. Анализаторите на Wall Street Journal подчертават, че германската инфраструктура все още не е подготвена за военен сценарий, а ориентираната към мирно време бюрокрация и изискванията за защита на данните биха могли да възпрепятстват бързата мобилизация.

