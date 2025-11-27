НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Гуляйполе под натиск: фронтът на Киев се пропуква

          0
          11
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Руската групировка „Изток“ продължава да притиска украинските сили на Гуляйполското направление, като през последните дни настъплението се ускорява. В понеделник руското министерство на отбраната обяви, че е освободено селото Затишье, разположено само на три километра североизточно от границите на Гуляйполе. Ситуацията на украинските сили в района се оценява като тежка дори от украински военни източници.

          - Реклама -

          Какво съобщават украинските канали:

          • След загубата на Полтавка и Успеновка фронтовата линия е пропаднала. Части от териториалната отбрана са попаднали в обкръжение, една от ротите е изгубила управление, а ситуацията е преминала в хаос, включително случаи на „приятелски огън“.
          • Украинското командване е изпратило спешно подкрепления – 225-и полк и механизирана бригада, които изграждат нова отбранителна линия. Но при отстъплението 9 бойци са били убити или пленени.
          • Руски части вече навлизат в покрайнините на Гуляйполе. По данни от украинска страна боевете се водят в частния сектор.
          • Един от украинските батальони е загубил управление и е бил изоставен от командването. Почти две роти са започнали масово оттегляне от района Зелений Гай и Високе.
          • Северно от Гуляйполе руските сили настъпват към Доброполие, за да прекъснат комуникацията между населените места.

          Стратегическата картина

          Според украински анализатори загубата на Гуляйполе би имала критични последствия за отбраната на Киев в цялото Запорожко направление. Ако градът бъде овладян, руската групировка „Изток“ може да излезе към Орехов, заобикаляйки основните укрепления на ВСУ и създавайки риск от дълбок пробив.

          Руската групировка „Изток“ продължава да притиска украинските сили на Гуляйполското направление, като през последните дни настъплението се ускорява. В понеделник руското министерство на отбраната обяви, че е освободено селото Затишье, разположено само на три километра североизточно от границите на Гуляйполе. Ситуацията на украинските сили в района се оценява като тежка дори от украински военни източници.

          - Реклама -

          Какво съобщават украинските канали:

          • След загубата на Полтавка и Успеновка фронтовата линия е пропаднала. Части от териториалната отбрана са попаднали в обкръжение, една от ротите е изгубила управление, а ситуацията е преминала в хаос, включително случаи на „приятелски огън“.
          • Украинското командване е изпратило спешно подкрепления – 225-и полк и механизирана бригада, които изграждат нова отбранителна линия. Но при отстъплението 9 бойци са били убити или пленени.
          • Руски части вече навлизат в покрайнините на Гуляйполе. По данни от украинска страна боевете се водят в частния сектор.
          • Един от украинските батальони е загубил управление и е бил изоставен от командването. Почти две роти са започнали масово оттегляне от района Зелений Гай и Високе.
          • Северно от Гуляйполе руските сили настъпват към Доброполие, за да прекъснат комуникацията между населените места.

          Стратегическата картина

          Според украински анализатори загубата на Гуляйполе би имала критични последствия за отбраната на Киев в цялото Запорожко направление. Ако градът бъде овладян, руската групировка „Изток“ може да излезе към Орехов, заобикаляйки основните укрепления на ВСУ и създавайки риск от дълбок пробив.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ВИДЕО: Снайпери спират ротацията на противника край Константиновка

          Пламена Ганева -
          Нов кадър от работата на снайперските групи на руската групировка „Южная“ бе публикуван от бойци, действащи на Константиновското направление. Макар и кратко, видеото ясно...
          Война

          MWM: Су-30СМ2 е първият самолет в света, успял да унищожи ЗРК Patriot

          Иван Христов -
          Руският изтребител Су-30СМ2 е първият боен самолет в света, унищожил система за противовъздушна отбрана Patriot, според американското издание Military Watch Magazine (MWM), което се...
          Война

          Бивш генерал-майор от ВСУ: Руската армия може да превземе Херсон и да тръгне към Николаев „при такова ръководство“

          Иван Христов -
          Бившият генерал-майор от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Дмитро Марченко заяви, че руската армия може да превземе Херсон и да тръгне към Николаев „при...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions