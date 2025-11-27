Руската групировка „Изток“ продължава да притиска украинските сили на Гуляйполското направление, като през последните дни настъплението се ускорява. В понеделник руското министерство на отбраната обяви, че е освободено селото Затишье, разположено само на три километра североизточно от границите на Гуляйполе. Ситуацията на украинските сили в района се оценява като тежка дори от украински военни източници.

Какво съобщават украинските канали:

След загубата на Полтавка и Успеновка фронтовата линия е пропаднала. Части от териториалната отбрана са попаднали в обкръжение, една от ротите е изгубила управление, а ситуацията е преминала в хаос, включително случаи на „приятелски огън“.

Украинското командване е изпратило спешно подкрепления – 225-и полк и механизирана бригада, които изграждат нова отбранителна линия. Но при отстъплението 9 бойци са били убити или пленени.

Руски части вече навлизат в покрайнините на Гуляйполе. По данни от украинска страна боевете се водят в частния сектор.

Един от украинските батальони е загубил управление и е бил изоставен от командването. Почти две роти са започнали масово оттегляне от района Зелений Гай и Високе.

Северно от Гуляйполе руските сили настъпват към Доброполие, за да прекъснат комуникацията между населените места.

Стратегическата картина

Според украински анализатори загубата на Гуляйполе би имала критични последствия за отбраната на Киев в цялото Запорожко направление. Ако градът бъде овладян, руската групировка „Изток“ може да излезе към Орехов, заобикаляйки основните укрепления на ВСУ и създавайки риск от дълбок пробив.