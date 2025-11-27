НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Хонконг в пламъци: десетки загинали и арести след един от най-смъртоносните пожари в историята на града (ВИДЕО)

          0
          46
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Пожарникарите вече втори ден се борят с един от най-смъртоносните пожари в съвременната история на Хонконг, опитвайки се да овладеят огъня, който обхвана няколко небостъргача и причини смъртта на най-малко 55 души, съобщи Асошиейтед прес.

          - Реклама -

          Властите потвърдиха, че трима мъже от строителна компания са били арестувани, докато спасителните операции продължават.

          Гъст дим продължаваше да се издига от комплекса „Ван Фук Корт“ в района Тай По – северно предградие близо до границата с континентален Китай – около обяд днес. Пожарът, започнал вчера следобед, се е разпространил в седем от осемте сгради на комплекса, като положението в четири небостъргача е било овладяно до сутринта, съобщиха пожарните служби.

          Самолет излезе от пистата на летището в Хонконг и падна в морето Самолет излезе от пистата на летището в Хонконг и падна в морето

          Сред 55-те жертви има и един пожарникар, а най-малко 77 души са пострадали – много от тях с изгаряния и отравяне от дим. Освен това 279 човека са в неизвестност. По думите на пожарникарите, операцията може да продължи до довечера.

          Трима арестувани – двама директори и инженерен консултант от строителна компания – са заподозрени в непредумишлено убийство. Полицията не назовава фирмата, но заявява:

          „Имаме основания да смятаме, че отговорните лица в строителната компания са проявили груба небрежност“, каза Ейлин Чунг,

          старши полицейски инспектор.
          Пожар в ТЕЦ в Московска област след украинска атака с дронове Пожар в ТЕЦ в Московска област след украинска атака с дронове

          Днес полицията е претърсила офиса на „Престиж констръкшън & инджинийринг къмпани“, която според АП е отговаряла за ремонта на небостъргачите. Според местни медии са иззети кутии с документи като доказателства.

          Властите подозират, че материали по външните стени на сградите не отговарят на стандартите за пожароустойчивост, което е позволило необичайно бързото разпространение на огъня.

          Полицията също съобщи, че е открила силно запалим стиропор, поставен до прозорците на всеки етаж до фоайето на асансьора в една от оцелелите кули. Смята се, че именно строителната компания го е монтирала, но целта остава неизвестна.

          Пожарникарите вече втори ден се борят с един от най-смъртоносните пожари в съвременната история на Хонконг, опитвайки се да овладеят огъня, който обхвана няколко небостъргача и причини смъртта на най-малко 55 души, съобщи Асошиейтед прес.

          - Реклама -

          Властите потвърдиха, че трима мъже от строителна компания са били арестувани, докато спасителните операции продължават.

          Гъст дим продължаваше да се издига от комплекса „Ван Фук Корт“ в района Тай По – северно предградие близо до границата с континентален Китай – около обяд днес. Пожарът, започнал вчера следобед, се е разпространил в седем от осемте сгради на комплекса, като положението в четири небостъргача е било овладяно до сутринта, съобщиха пожарните служби.

          Самолет излезе от пистата на летището в Хонконг и падна в морето Самолет излезе от пистата на летището в Хонконг и падна в морето

          Сред 55-те жертви има и един пожарникар, а най-малко 77 души са пострадали – много от тях с изгаряния и отравяне от дим. Освен това 279 човека са в неизвестност. По думите на пожарникарите, операцията може да продължи до довечера.

          Трима арестувани – двама директори и инженерен консултант от строителна компания – са заподозрени в непредумишлено убийство. Полицията не назовава фирмата, но заявява:

          „Имаме основания да смятаме, че отговорните лица в строителната компания са проявили груба небрежност“, каза Ейлин Чунг,

          старши полицейски инспектор.
          Пожар в ТЕЦ в Московска област след украинска атака с дронове Пожар в ТЕЦ в Московска област след украинска атака с дронове

          Днес полицията е претърсила офиса на „Престиж констръкшън & инджинийринг къмпани“, която според АП е отговаряла за ремонта на небостъргачите. Според местни медии са иззети кутии с документи като доказателства.

          Властите подозират, че материали по външните стени на сградите не отговарят на стандартите за пожароустойчивост, което е позволило необичайно бързото разпространение на огъня.

          Полицията също съобщи, че е открила силно запалим стиропор, поставен до прозорците на всеки етаж до фоайето на асансьора в една от оцелелите кули. Смята се, че именно строителната компания го е монтирала, но целта остава неизвестна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Bloomberg публикува тайни аудиоразговори, които разкриват неудобно близки контакти между Русия и САЩ

          Дамяна Караджова -
          Скандалът около т.нар. „Witi-Leaks“ продължава да набира скорост, след като Юрий Ушаков, един от най-важните помощници на Кремъл
          Свят

          „Ройтерс“: Мирният план за Украйна, подкрепен от САЩ, се оказва копие на руски документ

          Дамяна Караджова -
          Подкрепеният от САЩ мирен план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, който стана публичен миналата седмица, всъщност произхожда от документ
          Политика

          Планът на Тръмп за мир буксува: Киев отказва териториални отстъпки

          Георги Петров -
          Администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп може да срещне сериозни препятствия в опита си да договори мирно споразумение за Украйна. Според високопоставен...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions