Хонконг в пламъци: десетки загинали и арести след един от най-смъртоносните пожари в историята на града (ВИДЕО)

Пожарникарите вече втори ден се борят с един от най-смъртоносните пожари в съвременната история на Хонконг, опитвайки се да овладеят огъня, който обхвана няколко небостъргача и причини смъртта на най-малко 55 души, съобщи Асошиейтед прес.
Властите потвърдиха, че трима мъже от строителна компания са били арестувани, докато спасителните операции продължават.
Гъст дим продължаваше да се издига от комплекса „Ван Фук Корт“ в района Тай По – северно предградие близо до границата с континентален Китай – около обяд днес. Пожарът, започнал вчера следобед, се е разпространил в седем от осемте сгради на комплекса, като положението в четири небостъргача е било овладяно до сутринта, съобщиха пожарните служби.
Сред 55-те жертви има и един пожарникар, а най-малко 77 души са пострадали – много от тях с изгаряния и отравяне от дим. Освен това 279 човека са в неизвестност. По думите на пожарникарите, операцията може да продължи до довечера.
Трима арестувани – двама директори и инженерен консултант от строителна компания – са заподозрени в непредумишлено убийство. Полицията не назовава фирмата, но заявява:
Днес полицията е претърсила офиса на „Престиж констръкшън & инджинийринг къмпани“, която според АП е отговаряла за ремонта на небостъргачите. Според местни медии са иззети кутии с документи като доказателства.
Властите подозират, че материали по външните стени на сградите не отговарят на стандартите за пожароустойчивост, което е позволило необичайно бързото разпространение на огъня.
Полицията също съобщи, че е открила силно запалим стиропор, поставен до прозорците на всеки етаж до фоайето на асансьора в една от оцелелите кули. Смята се, че именно строителната компания го е монтирала, но целта остава неизвестна.