ИЗВЪНРЕДНО: Съдът взе решение за Благомир Коцев

Кметът на Варна Благомир Коцев излиза на свобода срещу парична гаранция от 200 000 лева, предаде репортер на „Фокус“. Сумата трябва да бъде преведена в 7-дневен срок.
В обръщението си към съда по-рано днес Коцев заяви:
Коцев е НЕВИНЕН,МАФИЯТА В ЛИЦЕТО НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ,ГО СЪСИПВАТ,ТОЧНО ЗАЩОТО Е Е КОРУМПИРАН И НЕ МОГАТ ДА ГО ШАНТАЖИРАТ!СВОБОДА ЗА НЕВИННИЯ!