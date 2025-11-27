НА ЖИВО
          ИЗВЪНРЕДНО: Съдът взе решение за Благомир Коцев

          Снимка: БГНЕС
          Кметът на Варна Благомир Коцев излиза на свобода срещу парична гаранция от 200 000 лева, предаде репортер на „Фокус“. Сумата трябва да бъде преведена в 7-дневен срок.

          В обръщението си към съда по-рано днес Коцев заяви:

          „Имам дълг към децата си като човек и към варненци като кмет, и не възнамерявам да се отказвам от тези отговорности.“

          1. Коцев е НЕВИНЕН,МАФИЯТА В ЛИЦЕТО НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ,ГО СЪСИПВАТ,ТОЧНО ЗАЩОТО Е Е КОРУМПИРАН И НЕ МОГАТ ДА ГО ШАНТАЖИРАТ!СВОБОДА ЗА НЕВИННИЯ!

