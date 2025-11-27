Йотова: „Никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог“

По думите на вицепрезидента Илияна Йотова, този бюджет влиза в историята не със съдържанието си, а с начина, по който управляващите го прокарват – „без диалог и с арогантно отношение“. Тя заяви пред журналисти, че подкрепя протеста в центъра на София, организиран от „Продължаваме Промяната“, именно защото е убедена, че „с диалог сигурно бюджетът щеше да изглежда много по-добре“.
Йотова подчерта, че досега бюджет никога не е приеман при толкова силно напрежение между институциите и обществото, като посочи липсата на разговор не само с политическите опоненти, но и с бизнеса, социалните партньори, синдикатите и граждански организации.
По-късно през деня вицепрезидентът публикува критичен коментар в социалните мрежи относно Бюджет 2026 г. Тя определи процедурата по приемането му като безпрецедентно прибързана, без реално обсъждане с експертите и обществото, а ефектите върху гражданите – подценени. Според Йотова са били възможни решения, които да облекчат малкия и средния бизнес, вместо да го натоварват допълнително.
Тя изрази недоволство и от съкратените срокове за приемане:
Вицепрезидентът поставя под съмнение и официалните показатели за дефицита, представени от Министерството на финансите, като посочва коментари и от Европейската комисия.
Йотова твърди още, че бюджетът обслужва определени политически цели – включително процедурите около концесията на Българския спортен тотализатор и бъдещето на „Лукойл“.
Тя смята, че властта се стреми към национализиране на „Лукойл“ чрез Българската банка за развитие, като остава открит въпросът: „Кой ще сложи ръка върху това структуроопределящо предприятие?“
